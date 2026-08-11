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El PP afirma que Robles comparecerá el 18 de agosto en el Senado sobre la crisis de Ceuta

El Partido Popular asegura que seguirá trabajando para que Marlaska y Albares acudan también a la Cámara Alta y "salgan de su rebeldía democrática"

Ni el Ejecutivo, ni la ministra, ni el Senado confirman aun la comparecencia, que los populares dan por cerrada

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La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / EP

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El Partido Popular ha dado por hecho este martes que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 18 de agosto en el Senado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta,después de que la Cámara Alta se lo solicitara a instancias del PP, ha informado el partido en un comunicado. Ni el Gobierno ni la ministra ni el Senado lo han confirmado. Fuentes de Moncloa explican que el Ejecutivo "dará respuesta a la citada petición a lo largo del día de mañana".

Robles, señala el PP, comunicó al presidente del Senado, Pedro Rollán, por escrito su voluntad de comparecer. Si la comparecencia se confirma, la titular de Defensa ofrecerá los detalles de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis ocasionada por el cruce irregular de la frontera por parte de 72.000 inmigrantes.

Pese a la voluntad mostrada por la ministra, señala la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, comparecer en la Cámara Alta -donde el PP tiene mayoría absoluta- es "su obligación" ya que el Gobierno "no puede elegir ante quién rinde cuentas".

Por ello, el PP ha asegurado que seguirá trabajando para que los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "salgan de su rebeldía democrática", dejen de "menospreciar" al Senado y "cumplan con su responsabilidad", informa Efe.

La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos a Ceuta. El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta misma semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que comparezcan dos semanas después en el Congreso.

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El pasado viernes, Rollán envió sendas cartas a los ministros advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la Cámara sin justificarlo debidamente.

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Fuente: El Periódico

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