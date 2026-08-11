Interior ya ha realizado controles de entrada a 2.143 pasajeros de 149 vuelos procedentes de Italia en cuatro días

Desde el sábado y hasta las 13:00 horas de este martes, 2.143 pasajeros de terceros países de vuelos procedentes de Italia han sido sometidos a controles aleatorios en respuesta a los que puso en marcha el Gobierno italiano tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Hasta 259 policías nacionales han realizado estos controles de documentación a los ciudadanos no españoles que han llegado a España en 149 vuelos, según ha informado el Ministerio del Interior.

La Policía Nacional ha llevado a cabo estos controles aleatorios en los aeropuertos de El Prat (26 vuelos), Alicante (15), Barajas (10), Sevilla (nueve), Málaga (siete), Valencia (cinco) y Bilbao (seis), Mallorca (uno), Menorca (uno), Ibiza (uno) y Fuerteventura (uno). El pasado fin de semana, el Gobierno puso en marcha esta medida después de que el Gobierno de Giorgia Meloni rechazara el ultimátum del Ejecutivo español

Meloni decidió realizar controles a los pasajeros de vuelos procedentes de España tras la entrada de 72.000 migrantes irregulares en Ceuta. No ha servido de nada que Madrid explicara a Roma que Ceuta tiene un régimen especial y no está integrada en el espacio de libre circulación europeo de Schengen. Como garantizaron la semana pasada tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ninguno de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta ha viajado a la península". Aun así, Italia decidió mantener los controles.

Este mismo martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Gobierno de Meloni de actuar con "ligereza" y "frivolidad" por "necesidades electorales". Como ha añadido el jefe de la diplomacia española, Italia recibe anualmente el doble de migrantes irregulares que España, con lo que alega que la decisión de implantar esos controles también a los ciudadanos no españoles procedentes de Italia obedece a criterios recíprocos con los argumentados por Roma.

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Italia ha manifestado su intención de mantener los controles hasta el 15 de agosto. Fuentes del Ministerio del Interior explican que cuando Meloni decida dar marcha atrás y volver a la situación anterior, el Gobierno español estará dispuesto a hacer lo mismo.