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Crisis diplomática

Albares acusa a Meloni de actuar con "ligereza y frivolidad" ante la crisis de Ceuta por "necesidades electorales"

El ministro de Exteriores destaca que Italia es "el país con mayor número de entradas ilegales de Europa"

Vuelve a garantizar que la entrada masiva de migrantes haya puesto en riesgo el espacio Schengen

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El Gobierno intenta frenar nuevas entradas en Ceuta: "Todos los migrantes serán devueltos a Marruecos"

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Lucía Feijoo Viera

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a cargar este martes contra Italia por haber actuado con "ligereza y frivolidad" ante la crisis migratoria desatada en Ceuta. En su visita a la ciudad autónoma, el jefe de la diplomacia española ha sido preguntado por la respuesta del Gobierno de Giorgia Meloni a la situación vivida en España y ha lamentado que la respuesta del Ejecutivo transalpino "no ha sido de trasladar solidaridad y apoyo a España", sino todo lo contrario.

En opinión de Albares, la respuesta de Meloni se ha producido "probablemente por puro interés partidista" y por "necesidades electorales del Gobierno italiano". El ministro no lo ha citado, pero las próximas elecciones legislativas están previstas en Italia para 2027, aunque aun no hay fecha definitiva. El partido de Meloni se enfrenta, además, a otras formaciones de extrema derecha que están al alza y hacen de la migración irregular una de sus principales banderas.

Albares ha recordado que Italia es "el país de la Unión Europea con mayor número de entradas ilegales, el doble que las que registra España". Además, ha criticado que Roma pusiera en cuestión que la crisis de Ceuta hubiera comprometido el espacio europeo de libre circulación, Schengen. Por el contrario, el titular de Exteriores ha garantizado que "la integridad de Schengen nunca ha estado en riesgo; eso ha quedado absolutamente claro".

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El ministro ha insistido en que Ceuta y Melilla conforman "la frontera más especial de Europa y del mundo" porque constituyen el único límite terrestre que separa a la Unión Europea de África. Por eso, ha señalado "la necesidad de reforzar esa frontera" con el apoyo de las instituciones europeas, con las que ha asegurado mantener un diálogo permanente.

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Fuente: El Periódico

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