Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno cifra en 1.342 los menores en Ceuta

Extremadura rechaza acoger a menores migrantes de Ceuta sin que el Gobierno acredite antes su edad y situación familiar

Extremadura no participará en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno de España el próximo 13 de agosto para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. Así se lo ha comunicado por carta el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En la misiva, Fernández reitera el rechazo de la Junta de Extremadura a cualquier traslado mientras el Estado no haya tramitado individualmente la situación jurídica de cada menor ni haya facilitado la documentación sobre su identidad, edad y circunstancias familiares. "Lo que no vamos a hacer es aceptar un reparto automático de menores mientras el Gobierno de Sánchez no haya cumplido con su obligación de determinar qué ocurre con cada uno de ellos", señala el vicepresidente.