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Actos en Cali

El Rey se reúne con De la Espriella y Albares tiende la mano al nuevo Gobierno ultra de Colombia

El ministro de Exteriores ofrece colaboración al nuevo dirigente colombiano, que mantiene una estrecha relación con Abascal

Felipe VI y Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, este viernes en Cali.

Felipe VI y Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, este viernes en Cali. / JOSE JIMENEZ / CASA DE SM EL REY

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI mantuvo este viernes un encuentro con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali horas antes de su investidura. El Rey partió hacia el país latinoamericano el jueves a última hora, tras reunirse en Marivent (Mallorca) con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

En declaraciones a la Agencia Efe, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dejó clara la disposición de España a trabajar con el nuevo Gobierno ultraderechista pese a la cercanía del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el presidente saliente, Gustavo Petro, y la mala que el Gobierno español mantiene con Vox. Espriella y Santiago Abascal, líder de la ultraderecha española, mantienen una buena y estrecha relación. De hecho, Abascal tenía previsto acudir a la investidura, pero suspendió su viaje en la región para volver a España tras la crisis desatada en la frontera de Ceuta.

Felipe VI, el viernes, a su llegada al aeropuerto de Cali (Colombia).

Felipe VI, el viernes, a su llegada al aeropuerto de Cali (Colombia). / JOSE JIMENEZ / CASA DE SM EL REY

El Rey se reunió con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, en el centro histórico de la ciudad, antes de desplazarse a la Arena USC, donde a las tres de la tarde (diez de la noche en España) se celebra la ceremonia de toma de posesión del nuevo mandatario colombiano.

En el encuentro participaron también Albares, que acompaña a Felipe VI en este viaje, el embajador de España en Bogotá, Santiago Jiménez, la próxima primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, y representantes diplomáticos de ambos países.

Coincidiendo con la reunión, Albares subrayó la voluntad del Gobierno español de mantener la cooperación con Colombia tras el cambio político que supone la llegada de De la Espriella a la presidencia. "Nos disponemos a trabajar con el nuevo Gobierno, con ese espíritu de amistad y de fraternidad, también de la fraternidad iberoamericana", señaló el ministro en declaraciones a EFE. La posición expresada por Exteriores cobra especial relevancia por el marcado giro político que vive Colombia.

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Felipe VI llegó a Cali a primera hora de este viernes y fue recibido en el aeropuerto por la canciller saliente, Rosa Yolanda Villavicencio, y el embajador español. El Monarca recibió después honores militares antes de iniciar su agenda oficial.

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Fuente: El Periódico

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