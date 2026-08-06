Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

Gavira (Vox) advierte que se opondrán a todo reparto de menores que plantee el Gobierno

El vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que Andalucía "se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez" después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta y ha advertido al PP: "Así lo pactamos".

Gavira se ha pronunciado así en un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que ha avanzado que Andalucía mantendrá el mismo comportamiento que "el resto de gobiernos donde esté Vox".

"Lo ocurrido en Ceuta es una invasión, y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y, si son menores, con sus padres", ha asegurado el también titular de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.