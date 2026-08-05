Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Instituto de Medicina Legal practica 77 autopsias tras recibir 79 cadáveres

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Primer acto multitudinario en Ceuta tras la entrada masiva La Ciudad Autónoma de Ceuta ha celebrado este martes su primer acto multitudinario, tras la entrada sin control de migrantes del pasado jueves, con la presencia de cientos de ceutíes que han intervenido en la ofrenda de flores a la patrona de la ciudad, la Virgen de África. El acto, convocado por el Gobierno ceutí y la Hermandad de la Virgen de África, se ha desarrollado ante el Santuario de la patrona y ha sido el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), el primero en realizar la tradicional ofrenda.

El Instituto de Medicina Legal practica 77 autopsias El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas en el mar intentando cruzar la frontera hacia España y se ha realizado la autopsia a 77 cuerpos. Según ha informado en un comunicado este martes, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves.

La Policía Nacional agiliza los trámites de petición de asilo La Policía Nacional de Ceuta está procediendo a agilizar los trámites de los procedimientos de asilo que han demandado muchos de los marroquíes que entraron ilegalmente en la ciudad el pasado 30 de julio en el acceso masivo por la frontera. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha explicado este martes que los agentes están procediendo a llevar a cabo el estudio individual de estas peticiones con la intención de "agilizar" el proceso.

Cristina Gallardo Las denuncias de Vox Vox denuncia al Delegado del Gobierno en Ceuta, se persona como acusación popular en las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional y solicita medidas cautelares urgentes de aumento de las Fuerzas Armadas y control marítimo, bajo supervisión judicial ante próximas incursiones. Entre las medidas cautelares se solicita que se comunique al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, la procedencia de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma.

Ceuta cuenta con fondos del pacto de Estado para ayudar a mujeres El Ministerio de Igualdad ha recordado a las autoridades de Ceuta que puede utilizar fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género transferidos a la ciudad autónoma para proteger a las mujeres que entraron la semana pasada y están escondidas en las calles, con riesgo extremo de sufrir violencia y caer en redes de explotación. Se trata de una carta dirigida a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Igualdad, que muestra su solidaridad y tiende la mano a la ciudad autónoma para buscar solución a estas mujeres.

Las entradas a Ceuta casi triplicaban las del pasado año Las llegadas irregulares a Ceuta casi triplicaban en lo que va de año a las del mismo periodo de 2025, según el último informe del Ministerio del Interior, que no incluye las cifras de la crisis migratoria vivida entre los pasados 30 y 31 de julio, cuando accedieron a la ciudad autónoma 72.000 personas. El boletín, publicado quincenalmente, refleja que, desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de julio, han llegado a la ciudad autónoma por vía terrestre -lo que incluye los accesos a nado- 3.835 personas, un 164,1 % más que en el mismo periodo de 2025, lo que se traduce en 2.383 migrantes más.

Alemania pide fortalecer las fronteras El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, subrayó este martes que la crisis en ciudad norteafricana española de Ceuta refleja "lo volátil de la situación migratoria" y llamó a fortalecer las fronteras europeas con barreras físicas y más poder para la agencia Frontex. Después de participar hoy en un consejo informal de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) celebrado de manera virtual a petición de España, Dobrindt aseguró a través de un breve comunicado que se está analizando "qué mecanismos diferentes condujeron a esta migración masiva ilegal".

Beatriz Ríos Bruselas no ve relación con la regularización masiva El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha dicho este martes que la Comisión Europea no ha visto por el momento ningún vínculo entre la regularización masiva del Gobierno español y la crisis de Ceuta, en la que más de 70.000 personas cruzaron de manera irregular la frontera desde Marruecos, aunque ha reconocido que es "una mala señal" para Europa. Lea aquí la noticia completa.

Ceuta enviará a Hacienda un informe con los gastos El Gobierno de Ceuta enviará al ministro de Hacienda, Arcadi España, un informe con los gastos causados por la llegada masiva de migrantes que se ha producido en la ciudad y a la que se ha referido como "invasión". En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que su presidente Juan Jesús Vivas (PP) ha recibido la llamada telefónica del ministro para informarle de que el Ministerio de Juventud e Infancia va a realizar una transferencia a la ciudad de 25 millones de euros para la atención de urgencia a menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta.