El CGPJ abre nuevas diligencias contra Peinado tras una queja por "trato desconsiderado" a una de las acusaciones del caso Begoña

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha acordado incoar una diligencia informativa contra el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, a raíz de una queja presentada por Víctor Soriano, que ejerce la acusación popular en esta causa en representación de Manos Limpias.

Así lo ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces con fecha de 29 de julio, añadiendo que "tras los trámites oportunos" se le informará de la decisión que se adopte, según señala la notificación enviada adelantada por La Razón y a la que ha tenido acceso este diario.

Los hechos denunciaron tuvieron lugar el pasado 15 de junio, cuando el abogado acudió al juzgado con ocasión de la vista preliminar fijada por el juez para valorar si sometía finalmente a la mujer del presidente del Gobierno ante un tribunal del jurado. Solo podía entrar un representante por cada una de las partes y Soriano decidió el puesto a su compañera, pero cuando esta pidió ausentarse y ser sustituida tras un receso Peinado impidió la presencia del letrado utilizando elevando la voz y utilizando un "tono impropio".

Actuación arbitraria

"La actuación del ilustrísimo señor Magistrado-Juez titular de la Plaza número 41 supone un trato manifiestamente desconsiderado tanto a este letrado como a mi cliente, en la medida en que con su actuación radicalmente arbitraria ha impedido que la parte esté representada en la vista", concluye la queja, solicitando la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente.

El pasado 28 de julio, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder General alcanzó profundamente dividida un acuerdo sobre otras quejas --un total de seis-- presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez Peinado.

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Pese a que el promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de todas las iniciativas presentadas, se acordó remitir al Tribunal Superior de Madrid dos de las diligencias para que valore la posible comisión de una falta disciplinaria leve por las manifestaciones vertidas por Peinado en un auto: el que sugería que los policías que escoltan a la esposa de Pedro Sánchez podrían facilitar su huida. Esta decisión tuvo cuatro votos en contra y cuatro a favor, por lo que fue necesario el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, para deshacer el empate.