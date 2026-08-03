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Crisis migratoria

Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Marruecos reconoce 11 muertos en su territorio y 40.000 entradas a la ciudad española

El Gobierno de España eleva a 72 los fallecidos en el intento de entrada masiva

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Más de un millar de migrantes aguardan a los alrededores del CETI de Ceuta

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Javier Vendrell Camacho

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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