Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Veranos tropicales MurciaRobos cadenas collares MurciaEncargada despedidaAlberto González Real Murcia
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Gobierno cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional por informar de que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrantes

El cese se ha producido por "pérdida de confianza" y después de que se publicara una alerta en la web del Departamento de Seguridad Nacional

Varios migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta custodiados por policías nacionales.

Varios migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta custodiados por policías nacionales. / MARCOS MORENO / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

Presidencia del Gobierno ha cesado de forma fulminante en su puesto de confianza a la funcionaria responsable de Comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que publicó en la web una alerta que decía que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrante irregulares, según ha adelantado El País y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

El cese se ha producido por "pérdida de confianza", según fuentes de Moncloa, y se produjo de forma inmediata y por teléfono el mismo viernes. La alerta fue borrada de forma también inmediata y ya no está en la página web del DSN, a pesar de que este dato fue después confirmado oficialmente e incluso las cifras finales fueron mayores.

Noticias relacionadas

En Moncloa se resalta que no se ha despedido a la funcionaria, sino que ha sido relevada de su puesto de responsabilidad. La funcionaria procedía del Ministerio de Defensa. Ahora su situación laboral es disponible sin destino, hasta que se la reubique en otro departamento.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
  2. El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”
  3. ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
  4. Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
  5. Cárcel para tres de los detenidos por el crimen de Barriomar: el resto queda en libertad
  6. ¿Por qué arden tantos coches en verano en Murcia? La falta de mantenimiento, el calor y hasta las ratas prenden la chispa
  7. Vecinos de La Azohía se concentran para exigir que el antiguo cuartel se destine a usos públicos
  8. Detenido un sujeto muy violento por liarla en un bar del centro de Torre Pacheco: 'Rompo todo esto, te lo juro

Apedrean a guardias civiles y policías locales en San Javier

Apedrean a guardias civiles y policías locales en San Javier

Herido el conductor de un patinete eléctrico tras colisionar con un coche en Murcia

Herido el conductor de un patinete eléctrico tras colisionar con un coche en Murcia

Nadie reclama el cadáver de la víctima del crimen de Barriomar

Nadie reclama el cadáver de la víctima del crimen de Barriomar

Científicos explican la gran paradoja de Chernóbil: hoy alberga más fauna salvaje que antes del accidente

Científicos explican la gran paradoja de Chernóbil: hoy alberga más fauna salvaje que antes del accidente

El ‘III Festival AtalaJazz Mágiko’ reunirá en Cieza a BirdMAM Trío, Dorrey Lyles & Marcos Coll Band y Al Dual del 5 al 7 de agosto

El ‘III Festival AtalaJazz Mágiko’ reunirá en Cieza a BirdMAM Trío, Dorrey Lyles & Marcos Coll Band y Al Dual del 5 al 7 de agosto

Cinco municipios de la Región de Murcia ocupan puestos en el 'top 10' de los más calurosos de España este lunes

Cinco municipios de la Región de Murcia ocupan puestos en el 'top 10' de los más calurosos de España este lunes

José Javier Morote sustituye a Damián Romero al frente de la Policía Nacional en Cartagena

José Javier Morote sustituye a Damián Romero al frente de la Policía Nacional en Cartagena

‘Hinotori, las alas del Fénix’ aterriza en San Javier de la mano de Yamato

‘Hinotori, las alas del Fénix’ aterriza en San Javier de la mano de Yamato
Tracking Pixel Contents