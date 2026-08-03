Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regreso migrantes CeutaHelipuertos y aeródromos MurciaLinchamiento MurciaVuelta Carlos AlcarazDavid Flakus Real MurciaItalia espacio Schengen
instagramlinkedin

Salud

La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer en Andalucía

Las denuncias se habían realizado a través de distintas fiscalías provinciales y han sido todas archivadas

Pruebas diagnósticas de cáncer de mama en Andalucía

Pruebas diagnósticas de cáncer de mama en Andalucía / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Sevilla

La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas que quedaban abiertas por las denuncias formalizadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Según fuentes de la Fiscalía consultadas por EFE la quincena de denuncias, que habían promovido la asociación El Defensor del Paciente, junto con particulares, y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía han quedado archivadas, como ha adelantado el diario Ideal.

A finales del pasado marzo, la Fiscalía informó de que las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga. En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos.

Noticias relacionadas

(Noticia en ampliación)

Fuente: El Correo de Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
  2. ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
  3. El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”
  4. Cárcel para tres de los detenidos por el crimen de Barriomar: el resto queda en libertad
  5. Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
  6. ¿Por qué arden tantos coches en verano en Murcia? La falta de mantenimiento, el calor y hasta las ratas prenden la chispa
  7. Detenido un sujeto muy violento por liarla en un bar del centro de Torre Pacheco: 'Rompo todo esto, te lo juro
  8. Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia

El incendio de Burgohondo (Ávila) en "situación favorable" y controlado el de Guadalajara

El incendio de Burgohondo (Ávila) en "situación favorable" y controlado el de Guadalajara

Dos detenidos en Los Alcázares por arrebatar casi 53.000 euros a una mujer cuando iba a ingresarlos en un banco de Alicante

Dos detenidos en Los Alcázares por arrebatar casi 53.000 euros a una mujer cuando iba a ingresarlos en un banco de Alicante

Ni trampas ni veneno: las 5 plantas aromáticas que te ayudarán a mantener las ratas lejos del jardín

Ni trampas ni veneno: las 5 plantas aromáticas que te ayudarán a mantener las ratas lejos del jardín

Aparcamiento, zona deportiva y parque canino: Comienzan las obras en el Monte Sacro en Cartagena

Aparcamiento, zona deportiva y parque canino: Comienzan las obras en el Monte Sacro en Cartagena

Hasta 45 grados en la cocina: CC OO denuncia ante la Inspección de Trabajo "graves deficiencias de climatización" en el Hospital Reina Sofía de Murcia

Hasta 45 grados en la cocina: CC OO denuncia ante la Inspección de Trabajo "graves deficiencias de climatización" en el Hospital Reina Sofía de Murcia

Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes

Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes

El PP se interesa ahora por los terrenos de Carraclaca para hacer vivienda asequible

El PP se interesa ahora por los terrenos de Carraclaca para hacer vivienda asequible

Jaime Lorente y María Pagés ya forman parte de la historia del Cante de las Minas

Jaime Lorente y María Pagés ya forman parte de la historia del Cante de las Minas
Tracking Pixel Contents