Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regreso migrantes CeutaHelipuertos y aeródromos MurciaLinchamiento MurciaVuelta Carlos AlcarazDavid Flakus Real MurciaItalia espacio Schengen
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Albares exige "ayuda" a Europa y exime a Marruecos de cualquier responsabilidad en la entrada masiva de migrantes

El ministro de Asuntos Exteriores cree que la situación en Ceuta se debió a "una actividad inusual en redes sociales" y a la "internacional reaccionaria"

Acusa a Italia y a otros países europeos de "no haber estado a la altura" y destaca que España es el país "con menos entradas irregulares del Mediterráneo

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el pasado 21 de julio.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el pasado 21 de julio. / Juanma Serrano - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido hoy a la Unión Europea "ayuda" y "solidaridad" tras la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Ceuta en prácticamente 24 horas. En una entrevista en La Hora de La 1, Albares ha vuelto a eximir a Marruecos de cualquier responsabilidad por haber permitido la entrada ilegal de personas en España a través del mar. Al contrario, ha destacado su "total colaboración" y "desde el primer momento" para facilitar el retorno inmediato de miles de migrantes.

El titular de Exteriores ha apuntado a que esta "inédita situación" se ha producido especialmente tras "una actividad inusual en las redes sociales" y con la ayuda también inmediata de la que ha llamado "la internacional reaccionaria", que empezó a extender "bulos y mentiras" en internet, según ha dicho.

El ministro se ha mostrado especialmente molesto y dolido con varios países europeos, de los que ha citado especialmente a Italia. Como ha manifestado, Italia "no ha estado a la altura" en la respuesta a la crisis española. Y ha exigido y pedido "unidad en torno a Ceuta y Melilla" a todos los países europeos "porque Ceuta y Melilla son ciudades europeas y son también la frontera sur de Europa".

Noticias relacionadas y más

Albares ha destacado que España es "el país de Europa con menos entradas de inmigrantes irregulares a través del Mediterráneo" e Italia es, por el contrario, "el que más entradas de ilegales registra" por Lampedusa. De hecho, ha resaltado que "ya le gustaría a Italia poder resolver de la manera como lo ha hecho España su problema" en Lampedusa. Además, ha destacado que España siempre ha estado apoyando en la respuesta a los países europeos cuando han tenido ese problema. Y ha pedido lo mismo a sus socios europeos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
  2. ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
  3. El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”
  4. Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
  5. Cárcel para tres de los detenidos por el crimen de Barriomar: el resto queda en libertad
  6. ¿Por qué arden tantos coches en verano en Murcia? La falta de mantenimiento, el calor y hasta las ratas prenden la chispa
  7. Detenido un sujeto muy violento por liarla en un bar del centro de Torre Pacheco: 'Rompo todo esto, te lo juro
  8. Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia

Dimite la concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificar una firma en un contrato de alquiler: "No es una derrota, sino una elección libre y consciente por mi paz y la de los míos"

Dimite la concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificar una firma en un contrato de alquiler: "No es una derrota, sino una elección libre y consciente por mi paz y la de los míos"

Directo | Ceuta cifra entre 3.000 y 5.000 migrantes que quedan en la ciudad cuatro días después de las entradas

Directo | Ceuta cifra entre 3.000 y 5.000 migrantes que quedan en la ciudad cuatro días después de las entradas

Los veterinarios lo tienen claro: así puedes ayudar a la fauna salvaje tras un incendio sin ponerla en peligro

Los veterinarios lo tienen claro: así puedes ayudar a la fauna salvaje tras un incendio sin ponerla en peligro

Marvel Tōkon saca los puños con la ciudad de Nueva York bajo amenaza

Marvel Tōkon saca los puños con la ciudad de Nueva York bajo amenaza

Diez postres murcianos para terminar la comida con el mejor sabor

Diez postres murcianos para terminar la comida con el mejor sabor

Científicos españoles crean un “cerebro cuántico” inspirado en la plasticidad neuronal humana

Científicos españoles crean un “cerebro cuántico” inspirado en la plasticidad neuronal humana

La Aemet avisa de otro lunes sofocante en la Región con alertas activas y el termómetro desafiando los 40 grados

La Aemet avisa de otro lunes sofocante en la Región con alertas activas y el termómetro desafiando los 40 grados

Los turistas internacionales aumentaron el 4,6 % hasta junio y el gasto, un 7 %

Los turistas internacionales aumentaron el 4,6 % hasta junio y el gasto, un 7 %
Tracking Pixel Contents