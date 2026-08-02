Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

La derecha exonera a Marruecos de responsabilidad en la crisis de Ceuta La crisis de soberanía desatada en los últimos días en Ceuta, con muchos paralelismos con la que se produjo hace justo cinco años en la ciudad autónoma, ha reflejado un giro discursivo en la derecha y la extrema derecha con respecto a Marruecos, al que tanto el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como el de Vox, Santiago Abascal, exoneran de responsabilidad por lo ocurrido. Al contrario, para ambos el principal y prácticamente único culpable es Pedro Sánchez, fundamentalmente por su plan de regularización migratoria, aprobado este mismo año mediante un decreto. Noticia completa

El Gobierno trata de atajar la crisis de Ceuta usando guante de seda con Marruecos para no volver a empeorar la situación De la emergencia nacional por los mayores incendios de la historia de España a la peor crisis migratoria jamás vivida en nuestro país. El Gobierno termina de salir de una crisis y se da de bruces con otra más grave sin solución de continuidad. Y ahora con unas imágenes que han impactado a más de media España: decenas de miles de africanos entrando en Ceuta, la oposición -tanto el PP como Vox- denunciando una "invasión" de la que hacen responsable al Ejecutivo y varios países aprovechando la situación para atacar al Gobierno, como Estados Unidos, Italia o Israel. Leer más

Mario Saavedra y Patricio Ortiz ¿Qué responsabilidad tiene Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta? Las tensiones con nuestro vecino del Sur han conllevado varias crisis migratorias cíclicas que se vienen repitiendo en Ceuta y Melilla desde hace más de 20 años, aunque nunca hasta ahora con la intensidad de esta semana. Las relaciones de España y Marruecos muchas veces han estado detrás de cada crisis, que en ocasiones han implicado el cierre de las fronteras. Noticia completa

May Mariño Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos” Hablar de cifras concretas es algo difícil estos días en Ceuta. La crisis migratoria que se desató el pasado jueves con la estimación de más de 60.000 personas accediendo de manera irregular a la ciudad autónoma dificulta cualquier conteo. Las autoridades aun no se atreven a dar datos concretos, es más, no hay cifra oficial de fallecidos aunque autoridades ceutíes indicaron a EL PERIÓDICO - cabecera de PRENSA IBÉRICA- que se han recuperado ya más de 100 cadáveres. Leer más

Aumentan las denuncias de desaparecidos en la entrada masiva a Ceuta Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos. Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.

La UE asegura que apoya a España en la crisis de Ceuta y llama a la solidaridad El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido este sábado en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias. "Estamos comprometidos con la protección de nuestras fronteras exteriores y con el apoyo a España. Cuando nuestras fronteras exteriores se ven amenazadas, la respuesta europea debe ser decidida, rápida y unida. La solidaridad es fundamental", ha manifestado el comisario tras conocer la convocatoria para el próximo martes de la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta.

Ceuta mira "con preocupación" los 5.000 migrantes que estiman se han quedado por la ciudad “Ceuta no ha logrado la normalidad”. “Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas”. Son palabras de Juan Jesús Vivas ante el presidente del Partido Popular – se ha desplazado unos días- para que se hiciera una idea del clima en la ciudad autónoma tras esta última crisis migratoria. (Seguir leyendo)

Alvise tiene que ser evacuado tras las contramanifestaciones en Ceuta El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, ha tenido que ser evacuado este sábado por la Policía Nacional de la concentración convocada por su formación en la plaza de los Reyes de Ceuta, ante las contramanifestaciones protagonizadas por ciudadanos ceutíes. Poco después del inicio de la concentración, la Policía Nacional ha escoltado a Alvise hasta el puerto de la ciudad autónoma ante la presión de los contramanifestantes, que han coreado "fuera" hasta su salida de la zona y han entonado cánticos como "Ceuta unida, no dividida" o "Ceuta, Ceuta, Ceuta" entre aplausos.

El presidente de Melilla destaca la humanidad en la ciudad durante el cierre El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha destacado la “humanidad y solidaridad” que “se ha desbordado” en la ciudad para atender a los 2.000 viajeros de la Operación Paso del Estrecho que se habían quedado bloqueados durante el cierre de 36 horas del único paso fronterizo habilitado con Marruecos. Imbroda, en un mensaje facilitado a los medios, ha puesto de relieve el esfuerzo realizado por su Gobierno para atender a estas personas “para tener una vida digna” mientras estuvieran en Melilla esperando la reapertura de la frontera, que finalmente se ha producido a las diez y media de la mañana de este sábado.