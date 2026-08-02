Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regreso migrantes CeutaHelipuertos y aeródromos MurciaLinchamiento MurciaVuelta Carlos AlcarazDavid Flakus Real MurciaItalia espacio Schengen
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Migrantes en Ceuta que tienen claro que no vuelven a Marruecos: “Allí nos llevan al Sáhara ”

Aunque miles de los que entraron de manera ilegal han regresado, hay miles que siguen campando por la ciudad

Frontera de Ceuta con Marruecos

Frontera de Ceuta con Marruecos / Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wir / DPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

Ceuta (Enviada Especial)

La ciudad autónoma de Ceuta continúa sumida en el impacto de la crisis migratoria, que vivió esta semana su momento culmen la jornada del jueves, con la entrada de miles de personas, a nado y por la frontera de El Tarajal.

Aunque miles -la inmensa mayoría- de los que entraron de manera ilegal han regresado, hay miles que siguen campando por la ciudad. Sin rumbo claro. Salvo el camino que les lleve a conseguir alimento.

“Comida, por favor”, piden conforme te acercas a algún grupo de migrantes en la ciudad. Hablando con ellos, muchos no quieren ser grabados ni video ni audio, tienen claro que no regresarán a Marruecos. “Allí nos llevan al Sáhara”, afirman en un intento de hablar español. Pocos dominan cualquier otra lengua que no sea el ‘dariya’ -árabe- pero con gestos y voluntad, y palabras sueltas, trasmiten que no se van a mover de Ceuta. Su objetivo es cruzar a España, a la Península para reencontrarse con familiares. Una familia que tampoco saben decir con exactitud dónde está. Algunos quieren cruzar al continente para continuar rumbo a otros países: “Yo Italia, madre allí”.

Van huyendo de la policía -ya sea la nacional, la local o incluso el Ejército- porque les instan a encaminarse a la frontera y ese es el camino que tienen claro que no van a emprender. A algunos los llevan de forma voluntaria hasta el punto de regreso por El Tarajal pero a otros de otra forma, según relatan algunos migrantes que aseguran que el Ejército los está llevando de manera forzada desde las inmediaciones del CETI hasta la frontera.

Lo que sí es evidente es que la playa de Benítez presenta este domingo un aspecto diferente al de estos dos últimos días. Igual que el monte de El Sarchal en el siguen centenares de personas, pero en menor cantidad que en las últimas jornadas.

Noticias relacionadas

Es más, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Ceuta se adentraron en la carretera de acceso al Centro Temporal de Internamiento de Inmigrantes para adecentar la zona en la tienen instalado su campamento cientos de personas.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia
  2. Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
  3. Pasan a disposición judicial los ocho miembros de una misma familia que lincharon y mataron a un hombre en Murcia: aún van heridos y ensangrentados
  4. La familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia alega defensa propia: 'Él llevaba un palo y atacó primero
  5. Un estanco de Cartagena, agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Agosto
  6. Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
  7. Murcia tendrá aparcamiento gratuito en todo el municipio durante el mes de agosto
  8. Detenido un sujeto muy violento por liarla en un bar del centro de Torre Pacheco: 'Rompo todo esto, te lo juro

El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”

El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”

Detenido un conductor kamikaze con un coche robado en Caravaca de la Cruz

Detenido un conductor kamikaze con un coche robado en Caravaca de la Cruz

Un incendio de matorrales en la Contraparada (Murcia) provoca la intervención de un helicóptero

Un incendio de matorrales en la Contraparada (Murcia) provoca la intervención de un helicóptero

La Piñona y la Moneta rompen las tablas de la catedral del Cante con el seísmo de sus tacones

La Piñona y la Moneta rompen las tablas de la catedral del Cante con el seísmo de sus tacones

Rescatan a un hombre que cayó al río Segura en Molina

Rescatan a un hombre que cayó al río Segura en Molina

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Un eclipse solar cambia el comportamiento de las plantas: esta es la explicación científica

Un eclipse solar cambia el comportamiento de las plantas: esta es la explicación científica

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios
Tracking Pixel Contents