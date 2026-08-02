Secciones

Es noticia
Regreso migrantes CeutaHelipuertos y aeródromos MurciaLinchamiento MurciaVuelta Carlos AlcarazDavid Flakus Real MurciaItalia espacio Schengen
instagramlinkedin
Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este domingo la "invasión intolerable" de migrantes en Ceuta y ha advertido de que lo ocurrido constituye "una prueba de Marruecos para la siguiente", al tiempo que ha criticado el "caos continuo" que, a su juicio, vive España. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents