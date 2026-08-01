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Crisis migratoria en Ceuta

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska destaca que &quot;en 24 horas&quot; se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

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EFE

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este sábado que "en 24 horas" se ha revertido la situación creada por la entrada irregular de más de 50.000 personas en Ceuta y que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad.

En una comparecencia tras reunirse con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el ministro ha dicho que es "muy difícil" que otros países hubieran hecho frente a una situación como ésta "con la misma eficacia" y ha subrayado la colaboración con las autoridades marroquíes.

Ha criticado la posición "egoísta, insolidaria y poco responsable" de algunos países en esta crisis y ha recordado que España actuó de otra forma en otras situaciones como la de las fronteras de la Europa del Este en 2021 o Lampedusa (Italia) en 2023.

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Grande-Marlaska ha elevado a al menos 67 las personas muertas cuando intentaban entrar a nado en Ceuta desde el pasado jueves.

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