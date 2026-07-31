La mudanza de los Franco en Meirás: del pazo a una casa de subastas en Madrid

Las labores de mudanza de los bienes del pazo de Meirás en posesión de la familia Franco arrancaron esta semana con sigilo y disreción. Una empresa de transportes de Alcorcón ha comenzado a embalar los 400 muebles, cuadros, elementos decorativos y enseres que no fueron demandados por el Estado en su demanda. Según ha podido saber este diario, al menos una parte de esas piezas serán puestas a la venta a través de una casa de subastas de Madrid a la que los descendientes del dictador han encomendado la realización del inventario y valoración. La puja se realizará, previsiblemente, a partir de septiembre.

Esta empresa especializada en el mercado del arte realizó varias visitas en el último mes a As Torres bajo la supervisión de personal de Patrimonio Nacional. Este jueves, los operarios procedieron a instalar un andamio en la capilla para retirar algunos elementos decorativos, como la maqueta de un barco que pende del techo. El Estado ha ordenado suspender las visitas previstas para hoy, viernes, para continuar con los trabajos de mudanza.

De los conjuntos isabelinos del salón a trofeos de caza

Como ya informó este periódico, el Gobierno renunció a reclamar vía judicial más de cuatrocientos bienes inventariados al entender que no podía acreditar su titularidad. En el listado figuran numerosos muebles, como bargueños, consolas, arcones, sillones y buena parte del mobiliario de los dormitorios del primer piso, y elementos decorativos, como piezas de porcelana, tapices, lámparas, cuadros, alfombras o un altar portátil de madera ornamentada. La relación incluye piezas conocidas como las lámparas escultóricas instaladas sobre las pilastras de la escalera del vestíbulo, los conjuntos de inspiración isabelina, el sofá tipo duncan o la mesa de té del salón principal o trofeos de caza. Estos últimos, de valor cuestionable pero muy representativos de la etapa en la que As Torres fueron utilizadas como residencia veraniega del dictador.

Un operario, durante los trabajos de instalación de un andamio en la capilla del pazo. / GUS DE LA PAZ / LCO

Todos estos elementos abandonarán en breve el pazo de Meirás sin que la Xunta haya abierto finalmente el expediente de ampliación del decreto por el que As Torres fueron declaradas Bien de Interés Cultural. Este trámite fue aprobado por el Parlamento en 2021 y reclamado de forma reiterada por las asociaciones memorialistas y el Concello de Sada, que defendieron de que, a pesar de que este escudo BIC no supondría en ningún caso un reconocimiento de propiedad, sí permitiría hacer un seguimiento de las piezas y obligaría a los Franco a solicitar autorización para trasladar cualquier elemento. La ampliación del amparo BIC derivó en un tira y afloja entre Xunta y Estado sobre a qué administración le correspondía realizar las gestiones y no llegó a realizarse.

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Retratos, obras de arte y muebles que sí permanecerán en Meirás

La Administración General del Estado ha logrado mantener en el pazo de Meirás una importante parte del mobiliario, obras de arte, piezas decorativas y documentación de la dictadura. La Justicia reconoció inicialmente al Estado 132 elementos al consideralos "inseparables" de As Torres, principalmente de los conjuntos pétreos del jardín (hórreos, cruceiros, esculturas) o las piezas de la capilla (sarcófagos, lápidas, el retablo, el Cristo de pelo natural, las pilas de agua bendita, el confesionario). Posteriormente, un juzgado avaló también la titularidad pública de otros 559 elementos: 409 documentos que formarían parte del Patrimonio Documental Español y un conjunto de 148 elementos formado por muebles, piezas decorativas y obras artísticas pertenecientes a la época de la propietaria original de As Torres, Emilia Pardo Bazán y de sus descendientes (de 1904 o a 1938) o que fueron incorporadas tras su adquisición para su uso como residencia estival del dictador Francisco Franco. La relación incluye piezas de gran valor histórico y artístico, como los retratos de Álvarez de Sotomayor o Zuloaga de Franco, su esposa y su hija, una ánfora fenicia y piezas del despacho de la autora de La Quimera o Los pazos de Ulloa.