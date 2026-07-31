Crisis migratorio
Ceuta se sume en el caos con miles de personas deambulando por las calles: "La gente les da comida desde los balcones"
La ciudad autónoma ha tenido que suspender sus fiestas y los comercios se encuentran cerrados
Tras unos días de llegada continúa de personas, principalmente chicos jóvenes, por mar a Ceuta, la jornada del jueves fue crucial y, además de las entradas irregulares por las costas, miles de personas se adentraron por la frontera terrestre con Marruecos. Según datos de la Guardia Civil se cuantificaban a primera hora de esta mañana en más de 49.000 personas procedentes de Marruecos las que habían conseguido entrar en Ceuta.
La ciudad, que se preparaba para celebrar sus fiestas -que han quedado suspendidas- ahora está sumida en un "caos". Precisamente, el recinto ferial, y cómo lo están desmontando, es lo primero que uno ve al llegar a Ceuta desde el aire.
Comercios cerrados, apenas abiertos unos cuantos bares y mucha "sensación de inseguridad". "Mejor no vayas por la calle andando, coge taxi", es la primera recomendación al llegar al helipuerto de la ciudad autónoma. Son miles las personas que deambulan por la calle.
Según relatos de los primeros ciudadanos de Ceuta con los que se encuentra EL PERIÓDICO, cabecera de PRENSA IBÉRICA, la situación es "increíble". "Miles de personas por la calle", "con la moto iba pitando para que me dejaran pasar", cuenta una trabajadora del helipuerto. "La gente les da comida desde los balcones", añade otro trabajador mientras enseña fotos que le llegan al teléfono.
En helicóptero también llega Pedro Sánchez. Al presidente del Gobierno le esperan una decena de ciudadanos con ganas de protestar. Será el aperitivo de lo que se espera en la zona de El Tarajal y, después, en la plaza del Ayuntamiento.
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Fuente: El Periódico
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