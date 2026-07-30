Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Al menos diez personas mueren en la entrada a nado a la ciudad española

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de diez personas en las últimas 24 horas. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año.

A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a siete personas fallecidas en el agua. En la mañana de fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida. Y en la tarde del miércoles se localizaron otros dos.

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El PP acusa a Sánchez de la entrada ilegal de miles de migrantes a Ceuta El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha manifestado este viernes que "a nadie puede sorprenderle" que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares "de un día para otro": "El responsable de lo que pasa en Ceuta es el presidente del Gobierno". Así lo ha afirmado a través de su cuenta personal de X, donde ha añadido que estas personas "vienen con la expectativa de que Pedro Sánchez les convierta más pronto que tarde en ciudadanos españoles".

Italia propone suspender Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, se ha mostrado partidario de cerrar el espacio Schengen con España al considerar que la inmigración irregular supone un riesgo para la seguridad nacional. Además, ha criticado la regularización de más de 500.000 migrantes y la ha calificado de “profundamente errónea”, mientras España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación ante la llegada masiva de personas a Ceuta.

El flujo de personas entrando sin control en Ceuta desde Marruecos continúa al caer la noche Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, según ha podido comprobar Europa Press. Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. A media tarde, Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y tambien para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.

Marlaska informa a Vivas del refuerzo de las fuerzas de seguridad y armadas en Ceuta El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido esta tarde una segunda conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para informarle de los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la ciudad autónoma y de la movilización de efectivos de las Fuerzas Armadas para apoyar al instituto armado. Según han informado fuentes de Interior, el ministro ha trasladado a Vivas el apoyo y el compromiso del Ministerio para mantener la seguridad en Ceuta y restablecer cuanto antes la situación de normalidad, después de que en las últimas horas miles de personas hayan entrado de forma irregular en la ciudad procedentes de Marruecos.

Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua en la frontera con Ceuta Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según ha podido comprobar EFE sobre el terreno. Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad marroquí de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.

Melilla dice que le puede pasar como a Ceuta por el “fracaso” migratorio del Gobierno El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha advertido de que en la ciudad autónoma puede pasar lo mismo que en Ceuta, “una invasión en toda regla” que ya se dio hace cinco años y que ha atribuido al “fracaso absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez” en política migratoria. En rueda de prensa, Imbroda ha dicho que la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta, con la entrada este jueves de miles de migrantes procedentes de Marruecos, es algo que “se veía venir” porque el Gobierno de España “va poniendo parches a problemas que ya se han planteado” al no ir “al origen" del mismo. Según Imbroda, la solución es “ir al origen, ayudar y poner orden”, además de “estar con los europeos al 100 %”.

Ascienden a diez los cuerpos recuperados del mar en Ceuta Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de diez personas en las últimas 24 horas. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año. A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a siete personas fallecidas en el agua. En la mañana de fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida. Y en la tarde del miércoles se localizaron otros dos. Si se mantiene el ritmo, pronto se alcanzará la cifra de muertos con la que finalizó el pasado año, de 46 en total.

UNICEF reclama una respuesta coordinada y rechaza las repatriaciones colectivas de menores en Ceuta UNICEF España ha pedido que las administraciones activen de inmediato mecanismos de responsabilidad compartida para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a Ceuta. La organización ha advertido de que cualquier repatriación de niños no acompañados debe evaluarse de forma individual y atendiendo a su interés superior, nunca de manera colectiva. Según los datos oficiales, durante las primeras semanas de julio entraron 505 menores, en su mayoría procedentes de Marruecos, y también aumentó el número de niñas expuestas al riesgo de trata.

La Guardia Civil localiza otros dos cadáveres en el mar La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras dos personas, elevando a nueve el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.