Ceuta reclama el cierre de la frontera por la llegada de miles de jóvenes a la valla con Marruecos

Las imágenes de cientos de jóvenes marroquíes saltando las vallas que separan Ceuta de Marruecos han terminado por elevar la presión que se está viviendo en la ciudad autónoma desde hace una decena de días en los que han llegado a nada cerca de 2.000 personas. Ante esta situación, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevado este jueves una petición de "auxilio" al Gobierno, reclamando la activación de la emergencia nacional y el cierre de la frontera. Ha sido el propio Pedro Sánchez quien se ha puesto en contacto con Vivas para tratar de tanquilizarle y asegurarle que el ministro del Interior, Fernando Grande-Maslaska, viajará este viernes a la ciudad autónoma para analizar la situación.