El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación

El juez José Luis Calama sigue profundizando en la causa por supuesto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el que mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el último oficio entregado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía parece confirmar las sospechas sobre pagos presuntamente injustificados desde el universo empresarial de su amigo y supuesto testaferro Julio Martínez Martínez, camuflados como trabajos de asesoría. Se contabilizan hasta 27 sociedades a nombre de este empresario, muchas de ellas de carácter instrumental, por reflejar ingresos millonarios sin apenas facturación o actividad.

El último oficio, en espera de lo que resulte de la ampliación de las pesquisas autorizada sobre decenas de cuentas bancarias que afectan tanto a estas empresas como a depósitos en común de Rodríguez Zapatero con su esposa Sonsoles Espinosa; y también a aquellos en los que compartía titularidad con sus hijas Alba y Laura, revela otros datos novedosos. Lo cobrado por el expresidente socialista por su supuesta labor de asesoría a nivel internacional supera los 2,7 millones de euros; mientras que los investigadores ponen también el foco en el desvío de 447.000 euros desde la empresa de estas, whathefav, a sus cuentas personales.

Control unitario

Así, el entramado de 27 sociedades del dueño de Análisis Relevante presenta, según el juez, indicios de control unitario tales como domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas. "Pese a ello, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades", agrega el juez en su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El empresario Julio Martínez Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Sobre este dato, el juez hace suyas las investigaciones de la UDEF para destacar que desde 2022 'Julito' Martínez figura como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, "con entradas de fondos cuyo origen no ha podido determinarse plenamente". El análisis de movimientos bancarios revela "flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad".

Entre otros datos, entre las sociedades del entramado, ASP Rentas SL registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros, y "se identifica como vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian".

Otra de sus sociedades, Zenitram Partners, presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”. Por su parte, Zenzap, sin actividad mercantil, sin trabajadores y sin depósito de cuentas desde 2019, registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores.

Las sospechas se repiten en el caso de Mérida Capital presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros, y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados. Nez Asesores, por su parte, registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo.

Pagos desde Plus Ultra

Además, Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos. Affita y Affita Capital reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una "dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles". Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, unos fondos "que tendrían origen en Plus Ultra --en cuyo rescate por 53 millones de euros públicos se investiga que pudo mediar Rodríguez Zapatero.-- y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea hasta su dimisión el pasado viernes.

Por lo que respecta a las sociedades que son clientes, Inteligencia Prospectiva --cuyo registro se ordenó al inicio de la operación--, según apunta el juez Calama, "actúa como sociedad instrumental sin actividad real, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones pese a facturación nula o inferior a 35.000 euros, introduciendo fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizando pagos a Análisis Relevante (368.258 euros), Whathefav (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros), mediante contratos de asesoría simulados".

El otro cliente investigado, Softgestor, ordenó dos transferencias a Análisis Relevante por 145.200 euros, "justificadas mediante un contrato de asesoría considerado artificioso, y sus clientes principales son sociedades estadounidenses vinculadas a Venezuela".

Finalmente, Caletón Consultores funciona como sociedad instrumental receptora y pagadora de facturas de terceros, sin actividad real, gestionada de facto por persona distinta del administrador formal. Caletón también recibe pagos de Plus Ultra por 431.492 euros en 2021 y 329.479 euros en 2023, que posteriormente se canalizan hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez, como IOT Domotic Europe y Voli Analítica. En total, Plus Ultra paga 1.159.558 euros a Caletón Consultores entre 2020 y 2025, que redistribuye fondos hacia el entramado.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

De esta forma, concluye el juez, "el conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica".

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Los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, "actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav --propiedad de Alba y Laura Rodríguez Espinosa-- y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez", concluye Calama en su resolución.