El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí y destinará lo recaudado a la reconstrucción tras los incendios

Tras la intensa polémica suscitada a raíz de conocerse que la Comunidad de Madrid adquirió un ático en el distrito madrileño de Chamberí para su uso como oficina de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante unas obras de reforma en la Real Casa de Correos, el Gobierno regional ha decidido poner en venta y destinar lo recaudado a las tareas de recuperación de las zonas afectadas por el incendio en la Sierra Norte.

"Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid que tiene como objeto la gestión de patrimonio inmobiliario del Gobierno regional, ha iniciado el proceso de venta de varios inmuebles con el fin de ampliar, con lo obtenido en la operación, el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio", señalan fuentes regionales. "La venta de estos cinco inmuebles, situados en la Gran Vía de Madrid y en el Paseo del General Martínez Campos, supondrá unos ingresos estimados de 20 millones de euros para las arcas de la Administración regional".

El ático, según desveló ayer El País, fue comprado en abril por la empresa pública Planifica Madrid y se encuentra en el paseo del General Martínez Campos. Se trata de una vivienda de 485 metros cuadrados, 199 de ellos correspondientes a una terraza, cuyo precio no ha sido hecho público por el Ejecutivo autonómico, aunque se estima que el valor de mercado podría alcanzar varios millones de euros.

La Comunidad explicó inicialmente que Ayuso y un equipo reducido podrían utilizarlo temporalmente como oficina durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La presidenta madrileña matizó posteriormente que su destino definitivo no está decidido y defendió la búsqueda de un lugar en el que poder mantener reuniones institucionales durante los trabajos en la Puerta del Sol.

Además, encuadró la publicación de la noticia en una "campaña de desprestigio". "En un momento en el que la gente ha perdido sus casas, sus propiedades, resulta que a mí me compran un inmueble, esa es la idea que quieren trasladar. Yo no me estoy comprando nada y no se me está comprando nada. Se ha obrado de muy mala fe por cómo y cuándo se ha contado", señaló tras la petición de explicaciones desde la oposición regional y las críticas llegadas también desde miembros del Ejecutivo central.

Más allá de la cuestión política, la polémica suscitada tiene una vertiente urbanística porque el inmueble mantiene actualmente un uso residencial. Tal y como señaló ayer la oposición, el planeamiento actual restringe la implantación de oficinas y usos dotacionales en los áticos de edificios residenciales como este y únicamente contempla, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de compatibilizar la vivienda con un despacho profesional doméstico que no ocupe más de un tercio de la superficie.

Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, de cuyo departamento pende Planifica Madrid, quien ha anunciado que ha dado la instrucción de vender los cinco inmuebles, cuatro en Gran Vía y el de General Martínez Campos. Las obras en la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia regional, en la Puerta del Sol, continuarán a lo largo de este verano, trasladan desde el Ejecutivo autonómico. Comenzaron en 2025 y durante los próximos meses se procederá con trabajos en los patios y la segunda planta.

"La Comunidad de Madrid seguirá buscando, dentro de su patrimonio inmobiliario, espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar la actividad de la Real Casa de Correos mientras que duren estos trabajos", indican desde Sol.

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Desde la oposición madrileña se continúa demandando explicaciones. El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha afirmado en la red social X que Ayuso "se estaba poniendo un piso gratis sin contarlo y le han pillado" y ha insistido en reclamar el expediente de compra del ático. Desde Más Madrid, entretanto, su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha ido un paso más allá y, además de aseverar que si el ático se pone ahora en venta es porque se ha conocido la operación, ha apuntado contra la justificación de los incendios. "La vergüenza es tan grande que tiene que utilizar el dolor de los incendios de Madrid, que ella misma pudo hacer por prevenir, para tapar su derrota", ha escrito.

Fuente: El Periódico de España