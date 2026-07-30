Begoña Gómez recupera su pasaporte dos semanas después de que la Audiencia obligara al juez Peinado a devolvérselo

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, recuperó este miércoles por la tarde su pasaporte, después de que su procuradora acudiera al Tribunal de Instancia de Madrid. Lo hace dos semanas después de que la Audiencia Provincial acordara levantar las medidas cautelares que le había impuesto el juez Juan Carlos Peinado tras sentarla ante un tribunal del jurado, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

El retraso en el cumplimiento de esta disposición del tribunal de apelación motivó que la semana pasada la defensa de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, remitiera un escrito al juez reclamando la entrega inmediata del documento -- a ella también le fue incautado tras sentarla el banquillo-- y advirtiendo de que la restricción que se está cometiendo sobre sus derechos es de "extrema gravedad".

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El asunto del pasaporte ni siquiera fue mencionada en el último auto del juez, de fecha del pasado martes, por el que este asumía la anulación de dos de los delitos inicialmente imputados por orden de la Audiencia -apropiación indebida y corrupción en los negocios-- y se veía obligado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral. Tras este ajuste, se piden para Gómez 13 años de prisión por tráfico de influencias y malversación.