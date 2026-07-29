Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mapa estatal autobusesRobo coches Mar de CristalCuartel Policía Local AlhamaEstafa peaje MazarrónCarlos AlcarazReal Murcia
instagramlinkedin

Cambio climático

Sánchez celebra la "evolución favorable" de los incendios y la "muy positiva" coordinación del mando de la emergencia

El presidente anuncia que aun quedan 10 incendios activos en España, pero los más graves están siendo controlados

España se adentra en otra ola de calor que pone en jaque la lucha contra los incendios en Madrid y Castellón

Incendios hoy, 29 de julio, España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Sánchez: "Es la primera vez que estamos en un nivel 3 de emergencia nacional en la lucha contra incendios"

Sánchez: "Es la primera vez que estamos en un nivel 3 de emergencia nacional en la lucha contra incendios"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero que la evolución de los incendios de Ávila y Madrid "continúa siendo favorable" y que la declaración del nivel de emergencia 3, que solicitó el viernes por la noche la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una escueta carta y en X, ha sido "muy, muy positiva" para conseguir una "respuesta eficiente" a la emergencia. El nivel 3, que el Ejecutivo declaró rápidamente, supuso que el Gobierno de España asumiera el mando de los trabajos de extinción en Madrid y en Castilla y León bajo la dirección del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Posteriormente se incluyó también la provincia de Toledo porque el fuego se desplazó hacia el Sur.

Sánchez ha detallado que actualmente siguen activos en España 10 incendios forestales, aunque los peores están siendo controlados, especialmente en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón. El presidente ha resaltado que esta ha sido "la primera vez en la historia" que se ha decretado el nivel 3 de emergencia para atajar incendios forestales y que a consecuencia de esta declaración, "la experiencia de colaboración, de sentido de equipo de todas las instituciones está siendo muy, muy positiva".

La coordinación operativa de la extinción de los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo ha estado en manos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha terminado acotando el avance de los múltiples incendios desatados en las tres provincias con la ayuda de los servicios de extinción de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El Gobierno, además, activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil y gracias a ello contó con la ayuda de aeronaves de Italia y de Grecia.

Miembros de la UME apagando fuegos en viviendas y naves en Piedralaves, Ávila, el pasado fin de semana.

Miembros de la UME apagando fuegos en viviendas y naves en Piedralaves, Ávila, el pasado fin de semana. / Fernando Sánchez / Europa Press

Aunque la evolución de las llamas es positiva, Sánchez ha recordado que hoy mismo entra en España una nueva ola de calor, que hará bajar la humedad y subir las temperaturas, por lo que "las próximas 12 horas serán decisivas" para que evitar que se reactiven los incendios. En las próximas horas, la UME y los servicios de extinción de las CCAA afectadas llevarán a cabo "tareas de contención y de refresco" para evitar nuevos reinicios.

El presidente del Gobierno ha celebrado también que el martes comenzaran los realojos de varias de las poblaciones afectadas en Madrid y Ávila y ha avanzado que a lo largo del día podrán continuar sobre todo en la provincia castellana.

Por último, Sánchez ha vuelto a hacer un llamamiento a las instituciones públicas, a todas las fuerzas políticas y a los colectivos sociales para unirse al pacto de Estado frente a la emergencia climática que ya se propuso el año pasado y que está coordinando el Ministerio para la Transición Ecológica. "Con ello no solamente estaremos dando una respuesta unitaria en lo que respecta a la reacción ante graves catástrofes como los incendios, sino también lo estaremos haciendo antes, en la prevención y posteriormente en la reconstrucción", ha añadido.

Noticias relacionadas y más

El presidente ha recordado que el Consejo de Ministros del martes aprobó la declaración de las áreas arrasadas como zonas gravemente afectadas por una emergencia de Protección Civil. Gracias a ello, podrán "empezar ya a tramitar a través de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno todas las ayudas que efectivamente necesitan los vecinos y vecinas para recuperar, al menos desde el punto de vista material muchas de las cosas que han perdido", ha concluido.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
  2. Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar
  3. Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia
  4. El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido
  5. Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo
  6. Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
  7. A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa
  8. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia

Dos perros abandonados al límite en Mazarrón: uno sobrevive y otro tiene que ser sacrificado

Dos perros abandonados al límite en Mazarrón: uno sobrevive y otro tiene que ser sacrificado

El Hospital Comarcal del Noroeste incorpora el programa 'TeleIctus' para agilizar la atención al ictus y reducir secuelas

El Hospital Comarcal del Noroeste incorpora el programa 'TeleIctus' para agilizar la atención al ictus y reducir secuelas

La novela negra toma Cartagena y rinde homenaje a Julián Ibáñez

La novela negra toma Cartagena y rinde homenaje a Julián Ibáñez

Realidad virtual, radiología y un futuro quirófano robótico en el nuevo centro de habilidades clínicas de la UMU

Realidad virtual, radiología y un futuro quirófano robótico en el nuevo centro de habilidades clínicas de la UMU

Las entregas a cuenta del Estado a la Región aumentarán un 8% hasta alcanzar los 5.302 millones el próximo año

Las entregas a cuenta del Estado a la Región aumentarán un 8% hasta alcanzar los 5.302 millones el próximo año

Así entrenarán los futuros médicos de la UMU: realidad virtual, simuladores y cirugía robótica

DIRECTO | Marlaska atiende a los medios tras presidir el IX pleno del Consejo Nacional de Protección Civil

España enchufa su primera ‘megaplanta’ verde que fusiona molinos eólicos, paneles solares y grandes baterías

España enchufa su primera ‘megaplanta’ verde que fusiona molinos eólicos, paneles solares y grandes baterías
Tracking Pixel Contents