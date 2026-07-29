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Page ve "poco realista" buscar un pacto de Estado sobre cambio climático con el ambiente político actual

Terreno quemado en el incendio forestal de La Mierla.

Terreno quemado en el incendio forestal de La Mierla. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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TOLEDO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado "poco realista" esperar que se pueda producir un pacto de Estado en materia climática "con el ambiente que hay" en la política nacional.

En una entrevista este miércoles en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, García-Page ha aseverado sin embargo que hay que "poner pie en pared" con quienes "relativizan o niegan el cambio climático". "El cambio climático no es una opción, quien lo está negando niega la inteligencia humana", ha aseverado.

Así, ha afirmado que "el clima está cabreado" y cada vez "manda mensajes más evidentes", por lo que ha reiterado que hay que luchar contra "cualquier tipo de negacionismo".

En este sentido, ha manifestado que "para arreglar un problema primero hay que tener conciencia" del mismo, por lo que "si se relativiza es difícil" tomar medidas tanto a nivel individual como colectivo.

En todo caso, García-Page ha puesto de manifiesto que este Gobierno central "defiende una sostenibilidad" en la que el país "ha avanzado mucho", por lo que tiene una perspectiva "de inconformismo pero optimista".

UN VERANO "PREOCUPANTE"

En cuanto a la situación con respecto a los incendios, el presidente castellanomanchego ha lamentado que este sea un verano "especialmente preocupante" pero ha pedido "no establecer juicios tan rápido" sobre cómo se afrontan los fuegos en España.

Sobre ello, ha señalado que durante sus años como presidente del Gobierno autonómico, la superficie forestal ha aumentado "un 14%" pese a la evolución de los incendios.

Asimismo, ha aseverado que los dispositivos contra incendios ahora cuenta con "muchísimos más medios que hace 20 años", remarcando que "el 90% de los incendios" se apagan en fase de conato antes de haber llegado a quemar una hectárea.

"Eso no se cuenta, pero los dispositivos están normalmente preparados para abordar los incendios por miles en España", ha apostillado.

"LO PRIMERO SON LAS VIDAS"

En cuanto al incendio de La Mierla, el mayor de la historia de la región en superficie afectada, García-Page ha admitido que "desde el primer momento" sabían que iba a tener "envergadura forestal" y, ante ello, optaron por una "estrategia elemental", basada en que "lo primero son las vidas y, a veces, se sacrifican hectáreas para salvar vidas".

La segunda prioridad, ha proseguido, fue "salvar los núcleos de población", alegando que si se quemaban las casas y los campos era "muy difícil" que la vida pudiera continuar en los pueblos, mientras que el campo "muchas veces se regenera".

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"Francamente, salvamos 40 municipios de los que al menos siete se podrían haber quemado por completo", ha manifestado.

Fuente: El Periódico

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