Poder Judicial
La medición de una carga de trabajo "saludable" para los jueces causa la dimisión de un vocal progresista en un órgano interno del CGPJ
El vocal progresista Ricardo Bodas dimite como presidente de las comisiones de Salud y Carrera y critica la ausencia de base científica del plan que la mayoría aprobó aplicar
El Consejo General del Poder Judicial ha terminado el curso judicial profundamente dividido, y no solo por su respuesta frente las quejas llegadas contra el instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. El plan para fijar una carga de trabajo que sea saludable para los jueces, cuya aprobación mereció el voto discrepante del seis vocales del sector progresista, ha causado un nuevo cisma que ha cristalizado este viernes con la "dimisión irrevocable" de uno de ellos, Ricardo Bodas, como presidente de las comisiones de Carrera y Salud Judicial.
La decisión, según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de este sector, responde a su profunda discrepancia con el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 22 de julio sobre los parámetros de carga de trabajo a efectos de salud judicial. Las mismas fuentes señalan que la razón de este desacuerdo es la ausencia de base científica del plan establecido, que se ha creado acudiendo a la IA y a experiencias personales y prescindiendo del trabajo objetivo realizado por los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar
- Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia
- El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido
- Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo
- Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
- A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia