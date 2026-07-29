Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mapa estatal autobusesRobo coches Mar de CristalCuartel Policía Local AlhamaEstafa peaje MazarrónCarlos AlcarazReal Murcia
instagramlinkedin

La mujer de Sánchez, en el banquillo

Quién es Jaime Campaner, el joven y prestigioso penalista que defenderá ahora a Begoña Gómez

El abogado mallorquín ha participado en causas de corrupción como Noos, Pujol o la macrocausa contra Villarejo y también defendió al futbolista condenado por agresión sexual Rafa Mir

Archivo - Jaime Campaner

Archivo - Jaime Campaner / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

A un paso de sentarse ante un tribunal del jurado, la mujer del presidente del Gobierno ha decidido cambiar la defensa que venía ejerciendo en su favor el exministro del Interior y exfiscal Antonio Camacho por la estrategia de un prestigioso especialista en derecho penal económico, Jaime Campaner, habitual durante los últimos años en causas corrupción de gran proyección mediática como son Noos, el juicio contra la familia Pujol o la macrocausa contra el excomisario Villarejo.

Campaner es un abogado joven -- tiene 44 años--, es profesor en la Universidad de las Islas Baleares en la que fue el número 1 de su promoción y también ha ejercido al defensa de causas por agresión sexual, como la que condenó al futbolista Rafa Mir a más de ocho años de prisión. El letrado compagina la defensa en estas causas con su labor académica, tanto en la universidad como máster de acceso a la abogacía del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) de Madrid.

El abogado de Josep Pujol Ferrusola, Jaime Campaner, durante su informe final

El abogado de Josep Pujol Ferrusola, Jaime Campaner, durante su informe final / EL PERIÓDICO

En el caso Palma arena, por ejemplo consiguió la absolución de su cliente, Salvador Trinxet, considerado 'cerebro' del entramado societario de Iñaki Urdargarin; mientras que en el caso Pujol ha defendido los intereses de uno de los siete hijos del expresident, Josep Pujol. Bajo su consejo letrado, durante el juicio celebrado recientemente en la Audiencia Nacional que le enfrenta a 14 años de cárcel, Josep únicamente contesto a las preguntas de Campaner y para corroborar la versión de su hermano mayor: los fondos de sus cuentas corrientes en Andorra procedían del legado del abuelo Florenci.

También ha ejercido en la Audiencia Nacional la defensa del expresidente de Sacyr Luis Del Rivero, en una de las causas e las que el excomisario Villarejo le espió presuntamente por encargo de Repsol y La Caixa. Se da la circunstancia de que del Rivero actuó como enlace para una reunión que la exmilitante Leire Díez -- acusada de integrar una trama dirigida a boicotear causas contra el Gobierno-- celebró en abril de 2025 con el que fuera fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa.

El penalista asume la defensa de Begoña Gómez un momento en el que el juez Juan Carlos Peinado ya ha terminado su investigación y después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara parcialmente sus conclusiones, llevando a juicio a Gómez pero limitando el número de delitos que verá el jurado popular.

Noticias relacionadas

Se enfrenta a un caso complejo, en el que aunque la Fiscalía no acusa sí existe una petición muy alta de pena, un total 13 años de cárcel que realizan las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, por las presuntas irregularidades cometidas con la creación de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y la labor de su asistente en Moncloa.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
  2. Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar
  3. Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia
  4. El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido
  5. Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo
  6. Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
  7. A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa
  8. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia

Dos perros abandonados al límite en Mazarrón: uno sobrevive y otro tiene que ser sacrificado

Dos perros abandonados al límite en Mazarrón: uno sobrevive y otro tiene que ser sacrificado

El Hospital Comarcal del Noroeste incorpora el programa 'TeleIctus' para agilizar la atención al ictus y reducir secuelas

El Hospital Comarcal del Noroeste incorpora el programa 'TeleIctus' para agilizar la atención al ictus y reducir secuelas

La novela negra toma Cartagena y rinde homenaje a Julián Ibáñez

La novela negra toma Cartagena y rinde homenaje a Julián Ibáñez

Realidad virtual, radiología y un futuro quirófano robótico en el nuevo centro de habilidades clínicas de la UMU

Realidad virtual, radiología y un futuro quirófano robótico en el nuevo centro de habilidades clínicas de la UMU

Las entregas a cuenta del Estado a la Región aumentarán un 8% hasta alcanzar los 5.302 millones el próximo año

Las entregas a cuenta del Estado a la Región aumentarán un 8% hasta alcanzar los 5.302 millones el próximo año

Así entrenarán los futuros médicos de la UMU: realidad virtual, simuladores y cirugía robótica

DIRECTO | Marlaska atiende a los medios tras presidir el IX pleno del Consejo Nacional de Protección Civil

España enchufa su primera ‘megaplanta’ verde que fusiona molinos eólicos, paneles solares y grandes baterías

España enchufa su primera ‘megaplanta’ verde que fusiona molinos eólicos, paneles solares y grandes baterías
Tracking Pixel Contents