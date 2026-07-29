Cambio climático
El Gobierno da por "técnicamente estabilizado" el incendio de Madrid y Ávila, levanta las restricciones en Castilla y León y mantiene cuatro evacuaciones en Madrid
El Ejecutivo mantiene el mando del operativo y valora como "muy positivo" declarar la emergencia nacional para dirigir la extinción
Los 9.500 vecinos de Valdemaqueda, Robledo de Chavela, cinco urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y dos de Pelayos de la Presa aun no pueden volver a casa
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de que el incendio de Ávila y de Madrid por el que se decretó la emergencia nacional está ya "técnicamente estabilizado". Además, el titular de Interior ha informado de que desde este momento "se levantan todas las restricciones en la provincia de Ávila" (confinamientos y evacuaciones), pero se mantienen varias en Madrid que afectan a Valdemaqueda, Robledo de Chavela, cinco urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y dos de Pelayos de la Presa. Esos 9.500 vecinos todavía no podrán volver a casa. Sí todos los de la provincia abulense.
En Madrid se ha levantado esta misma mañana la evacuación de El Encinar del Alberche y de Peralejos, según ha añadido también Grande-Marlaska.
El Ejecutivo de España sigue de momento al mando de la extinción de este incendio después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le pidiera el viernes que asumiera esa responsabilidad. Esta mañana, Pedro Sánchez ya ha celebrado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero la "evolución favorable" de los incendios y que el mando que asumió el Ejecutivo y la coordinación con el resto de administraciones han sido "muy positivos".
El ministro ha comparecido después de que esta misma mañana Sánchez visitara el Puesto de Mando antes de partir hacia el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, donde se reunirá con el Rey Felipe VI y le pondrá al corriente de las últimas novedades sobre los incendios.
Fuente: El Periódico
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar
- Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia
- El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido
- Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo
- Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres
- A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia