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Felipe VI, testigo del péndulo peruano: de Castillo a Fujimori en cinco años

El Rey se reúne con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y coincide con Milei, Kast, Noboa y otros mandatarios latinoamericanos en la investidura de la nueva presidenta

Felipe VI, este lunes, posa con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, este lunes, en el Palacio de Gobierno en Lima (Perú).

Felipe VI, este lunes, posa con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, este lunes, en el Palacio de Gobierno en Lima (Perú). / CASA DE SM EL REY

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI ha regresado este martes al Congreso de Perú cinco años después de asistir, en ese mismo escenario, a la investidura de Pedro Castillo. En 2021 tomó posesión un dirigente de izquierdas, maestro rural y vinculado al sindicalismo, que llegó al poder con un discurso de ruptura frente a las élites políticas y económicas. Ahora el Rey presencia la llegada de Keiko Fujimori, líder de la derecha conservadora y heredera del movimiento fundado por su padre, Alberto Fujimori.

El contraste entre ambas ceremonias refleja el péndulo político que marca el recorrido de Perú en apenas un lustro. Castillo fue destituido en diciembre de 2022 después de intentar disolver el Congreso, y el país volvió a entrar en una etapa marcada por los enfrentamientos institucionales y los cambios en la Presidencia. Fujimori, derrotada en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, alcanza finalmente el poder con la promesa de recuperar la estabilidad, combatir la delincuencia y garantizar la continuidad del modelo económico peruano.

La presencia de Felipe VI responde a la línea de continuidad de la política exterior española en Iberoamérica. El jefe del Estado acude habitualmente a las tomas de posesión presidenciales, lo que le ha llevado a acompañar en Perú dos relevos de signo prácticamente opuesto. Esta costumbre, que ya empezó cuando era Príncipe de Asturias por encargo de Juan Carlos I, le permite tener un conocimiento permanente y actualizado de la realidado latinoamericana.

Reuniones bilaterales

Antes de la ceremonia, el Rey tiene previsto mantener una reunión bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de Torre Tagle. Después se trasladará al Museo del Congreso, donde coincidirá con el resto de los jefes de Estado y de Gobierno invitados, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Felipe VI accederá al Palacio del Congreso flanqueado por Peña y Kast y seguirá desde el hemiciclo la jura de Fujimori, la de sus dos vicepresidentes y el primer mensaje a la nación de la nueva presidenta. La jornada concluirá en el Palacio de Gobierno con el saludo a las delegaciones internacionales y el almuerzo ofrecido por Fujimori.

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También ha viajado a Perú para asistir a la investidura de la nueva mandataria Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que no pisaba Latinoamérica desde 2022, cuando realizó una pequeña gira por varios países tras ser elegido presidente del partido.

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Fuente: El Periódico

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