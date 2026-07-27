El Rey y Feijóo coincidirán en la toma de posesión de Keiko Fujimori en pleno giro de América Latina hacia la derecha

Felipe VI ha viajado este lunes a Lima para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, una ceremonia en la que coincidirá con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con varios de los dirigentes de derechas que protagonizan el giro político que vive América Latina. La investidura, este martes, supondrá el regreso del fujimorismo al poder casi 26 años después de la caída de Alberto Fujimori y culmina el cuarto intento de su hija por alcanzar la Presidencia, después de perder las tres anteriores elecciones en segunda vuelta.

La llegada de Fujimori se produce en un momento de profunda transformación del mapa político regional. La derecha y la extrema derecha han ganado terreno durante los últimos años y ya gobiernan o están a punto de hacerlo en buena parte de la costa del Pacífico, con Argentina, Ecuador, Chile, Colombia y ahora Perú como principales exponentes de ese cambio. Mientras tanto, Brasil y México siguen siendo los grandes bastiones de la izquierda en la región, aunque Luiz Inácio Lula da Silva afrontará las elecciones de otoño en un contexto cada vez más adverso y con un creciente aislamiento regional.

Keiko Fujimori, la próxima presidenta de Perú. / AGENCIAS

El Rey tiene previsto reunirse este lunes por separado con el presidente saliente, José María Balcázar, y con la presidenta electa. También mantendrá un encuentro con la colectividad española en la residencia del embajador. El martes participará en la ceremonia de transmisión del mando presidencial, junto a otros jefes de Estado y de Gobierno, y regresará a España tras el almuerzo que ofrecerá la ya nueva presidenta peruana a las delegaciones internacionales.

No estará Albares

Felipe VI estará acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, y no por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Fuentes del Ministerio explican que la investidura coincide con el último Consejo de Ministros del curso, en el que Albares debe presentar varios asuntos incluidos en el orden del día. “En función de la agenda, el ministro se reparte con los secretarios de Estado el acompañamiento al Rey en sus viajes al exterior”, señalan las mismas fuentes, que recuerdan que España está siempre representada “al máximo nivel” por el jefe del Estado, de acuerdo con el Gobierno, en las tomas de posesión presidenciales en América Latina. Según Exteriores, Albares sí acompañará a Felipe VI el 7 de agosto en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

También viajará a Lima el presidente del PP. Feijóo trata así de recuperar presencia en una región a la que prestó atención al comienzo de su mandato, con una gira en 2022 por Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador, pero que había quedado posteriormente relegada en su agenda internacional. En ese tiempo, Vox ha estrechado sus vínculos con la nueva derecha latinoamericana y con el entorno político de Donald Trump. En el PP habían descuidado ese espacio y episodios como el debate sobre la denominada 'ley de nietos', cuya aplicación dio a Vox una notable proyección entre colectivos de descendientes de españoles en América Latina, evidenciaron la necesidad de reforzar su presencia e interlocución en la región. El viaje a Lima permitirá a Feijóo coincidir con algunos de los dirigentes que encarnan el nuevo ciclo político latinoamericano.

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La presencia de Felipe VI responde, por su parte, a una línea de continuidad de la política exterior de la Corona hacia Iberoamérica. La de Keiko Fujimori será la segunda toma de posesión a la que asiste en Perú desde su proclamación como Rey, tras la de Pedro Castillo en 2021, y la 23ª investidura presidencial a la que acude desde 2014. Solo en 2026 habrá participado ya en las celebradas en Portugal, Chile, Costa Rica y Perú, una cifra que previsiblemente elevará a cinco con su asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia.