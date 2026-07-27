Avalan al juez que rechazó investigar si Leire Díez maniobró en el caso de David Sánchez

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez de Plaza de Castilla que investiga a Leire Díez de no incluir en su causa una querella para indagar si la exmilitante socialista habría maniobrado contra la jueza de Badajoz que procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Los jueces, en una resolución a la que ha tenido acceso EFE, rechazan el recurso presentado por Hazte Oír en contra del auto dictado en enero por el magistrado Arturo Zamarriego, que investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por supuestas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

Se trata de una causa diferente a la que se sigue contra Díez en la Audiencia Nacional, y en la que el magistrado Zamarriego prorrogó recientemente la instrucción porque está a la espera de un informe de la Policía, tras el que decidirá si se inhibe en el juez en la Audiencia Nacional que investiga a su vez hechos similares.

En el auto de enero, que ahora avala la audiencia madrileña, Zamarriego revocó su decisión inicial de incorporar a la causa la querella que interpuso Hazte Oír para investigar si Leire Díez maniobró contra la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma y el exjuez Luis Sáenz de Tejada. Argumentó que esta querella no tiene conexión con su investigación.

Zamarriego sostuvo que "no concurren ninguno" de los requisitos previstos en la ley para asumir la investigación que inició un juzgado de Badajoz, y le devolvió la querella.

Ahora la Audiencia Provincial rechaza el recurso de Hazte Oír, basado en que hubo errores al valorar la conexidad delictiva, ya que aprecia "una unidad de acción y un plan criminal único gestado y dirigido desde Madrid". La Fiscalía se mostró contraria al recurso porque "solo serviría para formar una 'macrocausa' excesivamente vaga y amplia.

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Los magistrados citan jurisprudencia del Supremo y concluyen que "en este momento procesal no puede apreciarse que exista la pretendida conexidad", ya que se trata de "delitos de distinta naturaleza, sin que se prevea por el instructor que vaya a ser útil para el esclarecimiento y la eventual determinación de responsabilidad, la investigación conjunta de unos y otros".

Fuente: El Periódico