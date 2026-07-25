Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Metales pesados Mar MenorAgresión sexual CartagenaTiempo fin de semanaPlanes fin de semana MurciaLa Niña entrevista MurciaIncendio Madrid
instagramlinkedin

Incendios forestales

Feijóo afirma que ante el fuego "todos somos uno" y que toca "refrescar el ambiente político"

"Lo mínimo que puede hacer un político es no crear más problemas de los que hay", afirma el líder del PP

Feijóo, en Santiago de Compostela.

Feijóo, en Santiago de Compostela. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santiago de Compostela

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado que en la gestión de los incendios forestales "todos somos uno" y lo que se impone es "refrescar el ambiente político" porque hay una situación que es "crítica".

En su visita a Galicia por el Día de la Comunidad, el líder de los populares ha señalado a la prensa que "España, en este momento, no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos para salir" de este escenario.

Preguntado por los periodistas tras su asistencia en Santiago a la Ofrenda al Apóstol acerca de declaraciones que podrían no haber ido en esa línea, ha dicho que no hablaría de "peleas", el término usado en la cuestión formulada, si bien sí hay algunas que se comentan "por sí solas". Como deslizar, ha continuado, que "una comunidad autónoma, si es del PP, entonces no sabe apagar incendios" pero en cambio si es de otro partido, pues "entonces sabe, aunque también pida la UME y los recursos del Estado".

Con todo, ha remarcado nuevamente el mensaje de que ahora mismo lo "único importante" es trabajar juntos, atender a las familias damnificadas y preservar por encima de todo las vidas, aunque los daños materiales, lógicamente muy por detrás de esa prioridad, estén siendo importantes.

"Todavía queda mucho", ha apuntado Feijóo, y, además, si no llueve, la vegetación estará todavía más seca y eso es un elevado "riesgo", de manera que lo que conviene es "refrescar el ambiente político y ser cada uno responsable". "Lo mínimo que puede hacer un político es no crear más problemas de los que hay", ha observado, y ha confiado en que cada uno esté en su puesto "y cada uno a la altura de sus responsabilidades".

Noticias relacionadas y más

Espera Feijóo que las condiciones meteorológicas mejoren y se puedan aplacar las llamas y ha pedido a la ciudadanía que siga "sin dudas" las instrucciones de las autoridades, cuando se ordenan evacuaciones y, del mismo modo, en los casos en los que se recomiende permanecer en casa.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un informe alerta de que las playas de La Manga podrían perder hasta cinco metros
  2. El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
  3. Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
  4. Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
  5. Frenan el avance de las llamas en Fuente Álamo y Mazarrón: el fuego calcina más de 220 hectáreas de la sierra
  6. Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de 8 plantas de la calle Isaac Albéniz de Murcia
  7. El Real Murcia mete el traspaso de Flakus en el concurso de acreedores
  8. Regresa el concurso de lanzamiento de ladrillo en Sangonera la Verde: 200 litros de cerveza en juego

Una publicación de Cajamar advierte de que habrá más incendios de alta intensidad con mayor capacidad de propagación

Una publicación de Cajamar advierte de que habrá más incendios de alta intensidad con mayor capacidad de propagación

DéBund3 llega a Thader con una propuesta de cocina asiática inspirada en Shanghái

DéBund3 llega a Thader con una propuesta de cocina asiática inspirada en Shanghái

ENAE gradúa a más de 200 alumnos de 20 nacionalidades en una noche marcada por la peor ola calor del verano

ENAE gradúa a más de 200 alumnos de 20 nacionalidades en una noche marcada por la peor ola calor del verano

Vivir bajo escolta: 35 años de la ley italiana que quebró la 'omertá', el silencio de la mafia

Vivir bajo escolta: 35 años de la ley italiana que quebró la 'omertá', el silencio de la mafia

Antes de regar tus plantas este fin de semana, mira la tierra: “Que la superficie esté seca no siempre significa que necesiten agua”

Antes de regar tus plantas este fin de semana, mira la tierra: “Que la superficie esté seca no siempre significa que necesiten agua”

La Región de Murcia envía efectivos a los incendios de Ávila y Madrid

La Región de Murcia envía efectivos a los incendios de Ávila y Madrid

La Región de Murcia actúa sobre más de 300 hectáreas del 'Barranco de Italia'

La Región de Murcia actúa sobre más de 300 hectáreas del 'Barranco de Italia'

Todo listo para conocer al Melón de Oro 2026

Todo listo para conocer al Melón de Oro 2026
Tracking Pixel Contents