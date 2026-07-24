Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Playas La MangaIncendio MazarrónReventón térmico MurciaArtículo Montiel
instagramlinkedin

Proces

El Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes públicos

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. Archivo.

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. Archivo. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes públicos, en la que es la primera decisión tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta decisión se ha publicado en el mismo día en el que se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura contra la ley de amnistía a los implicados en el procés, que es el último sobre el que tenía que resolver y con el que culmina el análisis de los dieciséis recursos y seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas.

Noticias relacionadas

La resolución de la que ha sido ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, aplica la doctrina establecida por este tribunal en sentencias anteriores que ya resolvieron las principales cuestiones de constitucionalidad planteadas respecto a esta ley.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
  2. El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
  3. Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
  4. Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
  5. Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo
  6. Murcia vuelve a convertirse en un plató de cine: esta calle estará cortada tres días por el rodaje de 'La vida después'
  7. La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil
  8. Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa

La RFEF desestima la inscripción del CD Unión Malacitano

La RFEF desestima la inscripción del CD Unión Malacitano

El SMS cierra su investigación garantizando la salud de los 375 pacientes intervenidos en la trama de las prótesis

El SMS cierra su investigación garantizando la salud de los 375 pacientes intervenidos en la trama de las prótesis

Vestidos, conjuntos y accesorios para bañadores y bikinis: 3 tendencias del verano según Simorra

Vestidos, conjuntos y accesorios para bañadores y bikinis: 3 tendencias del verano según Simorra

Postres para la piel, el más beauty del verano

Postres para la piel, el más beauty del verano

Si buscas tu primer cepillo eléctrico, este modelo de Philips es una de las opciones más interesantes y ahora está rebajado

Si buscas tu primer cepillo eléctrico, este modelo de Philips es una de las opciones más interesantes y ahora está rebajado

Roba en cuatro días un frigorífico de una casa, tres televisores de un bar y un ordenador de un colegio de Abanilla

Roba en cuatro días un frigorífico de una casa, tres televisores de un bar y un ordenador de un colegio de Abanilla

Siete empresas pugnan por construir la futura biblioteca de El Palmar

Siete empresas pugnan por construir la futura biblioteca de El Palmar

El horror tras las puertas de un albergue de Jumilla: rescatan a un galgo moribundo y hallan los huesos de otro que llevaba muerto más de un año

El horror tras las puertas de un albergue de Jumilla: rescatan a un galgo moribundo y hallan los huesos de otro que llevaba muerto más de un año
Tracking Pixel Contents