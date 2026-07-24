Caso Zapatero
El juez rechaza el intento de Zapatero de anular la causa porque se solicitó fuera de plazo
Reclamó la nulidad alegando que se aportó al caso prueba "ilícitamente analizada", lo que vulnera sus derechos fundamentales
El intento de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de anular la causa abierta contra él por tráfico de influencias y blanqueo de capitales cae, de momento, en saco roto. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ni siquiera admite a trámite el denominado incidente de nulidad, alegando un motivo formal, que fue presentado después de que transcurriera el plazo de 20 días hábiles que señala la ley.
La petición fue realizada el pasado 25 de junio, cuando el plazo legal para solicitar esta cuestión concluyó tres días antes, según señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La defensa ejercida por el abogado procesalista Víctor Moreno reclamaba "nulidad general" del conocido como caso Plus Ultra por presunta vulneración de derechos fundamentales, al considerar que se aportó prueba "ilícitamente analizada" por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para justificar el registro del despacho del expresidente del Gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo
- Murcia vuelve a convertirse en un plató de cine: esta calle estará cortada tres días por el rodaje de 'La vida después'
- La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil
- Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa