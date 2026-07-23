OIT
Pedro Sánchez propone a Yolanda Díaz como candidata de España para dirigir la OIT
La vicepresidenta segunda del Gobierno lleva meses centrada en recabar apoyos para su salto internacional
Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT
El Gobierno anuncia formalmente la candidatura de Yolanda Díaz a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo laboral de la ONU. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Consejo de Ministros lleva meses centrada en la búsqueda de apoyos internacionales para resolver su futuro laboral, en un salto que estaba a la espera del apoyo del ala socialista del Gobierno. Un respaldo que ya se ha hecho oficial.
La decisión ha sido anunciada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en redes: "Es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", defendió.
"Yolanda ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Su experiencia, su trayectoria y su vocación de consenso la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT".
La vicepresidenta segunda ha claudicado en el liderazgo de Sumar en el Gobierno, tras anunciar que no volvería a presentarse como candidata a las próximas generales, y se ha volcado en emprender una gira internacional en los últimos meses para recabar apoyos, con una quincena de viajes oficiales y reuniones estratégicas con gobiernos que tienen derecho a voto en el organismo internacional. Uno de los principales escollos era la candidatura que ya lidera el ministro español Luis Planas para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en la que ya está volcada la diplomacia española.
En el entorno de Díaz, tal como avanzó EL PERIÓDICO, eran conscientes de la necesidad de un "acuerdo político" con Sánchez para tener el respaldo del Gobierno a esta candidatura, un hito que ya se ha completado. La vicepresidenta segunda no había hecho oficial su intención de concurrir, a la espera de resolver los apoyos para su nueva empresa internacional.
La propia Díaz ha reaccionado en redes sociales. "Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional", defendió en BlueSky, donde también lanzó un su plan para la OIT. "Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI", defendió.
Desde hace meses y a lo largo de sus múltiples encuentros internacionales, Díaz viene deslizando sus críticas a la actual gestión de la OIT, en un discurso de campaña interna, teniendo en cuenta que el actual director general, Gao Hongboya, ya ha anunciado que intentará revalidar su mandato.
El plazo para presentar candidaturas a la OIT termina el 31 de agosto para una votación que se resolverá en noviembre, aunque el mandato no comenzaría hasta octubre de 2027, pudiendo Díaz completar la legislatura como vicepresidenta segunda del Gobierno.
En el Consejo de Administración de la OIT, que elige al director general durante un mandato de cinco años, votan 28 representantes de los gobiernos, 14 de la patronal y 14 de los sindicatos. Díaz cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales, pero no así con los representantes empresariales. Es por eso que el papel de los 28 gobiernos que votan tienen especial relevancia. En los últimos meses, Díaz ha intensificado sus encuentros con representantes de los ejecutivos de gran parte de esos gobiernos, y en su entorno dan por hecho que contará con el respaldo de los países europeos y africanos.
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Fuente: El Periódico
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