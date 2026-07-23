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INMIGRACIÓN

El PP planta al Gobierno en la conferencia sectorial de inmigración y le acusa de "deslealtad"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior a la XII Conferencia Sectorial de la Inmigración, en la sede del Ministerio, a 22 de julio de 2024, en Madrid (España).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior a la XII Conferencia Sectorial de la Inmigración, en la sede del Ministerio, a 22 de julio de 2024, en Madrid (España). / JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

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Ana Cabanillas

Madrid

El PP planta a la conferencia sectorial de migraciones y acusa al Gobierno de "deslealtad institucional" y de tratar de emplear la cita como "aval" a su política, diseñada al margen de las comunidades autónomas. Los consejeros autonómicos populares no han asistido a la convocatoria prevista para este jueves por la mañana en el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones con la ministra Elma Sanz y, en una declaración conjunta,denuncian que el Ejecutivo "veta información clave a las CCAA".

En las filas del PP acusan al Ejecutivo de haber "vaciado la Conferencia Sectorial de Inmigración de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones". Prueba de ello, alegan, es que la última convocatoria de esta cita tuvo lugar hace quince meses, "un plazo que por sí solo desmiente cualquier voluntad real de diálogo".

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"En lugar de convocar a las Comunidades Autónomas con la periodicidad necesaria para construir conjuntamente una política migratoria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las ha ignorado sistemáticamente durante más de un año, para ahora buscar que su presencia sirva únicamente de aval a una política migratoria irresponsable y diseñada al margen de las administraciones que gestionan buena parte de su impacto".

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Fuente: El Periódico

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