Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto Mundial RegiónPuerto Cartagena SemestreOla de calor juevesTensión en El Carmen
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Entrevista a Zapatero hoy, en directo: última hora de sus declaraciones sobre el caso Plus Ultra y reacciones

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Luis Ángel Sanz

May Mariño

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ofrece este jueves la primera entrevista tras su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. En el Gobierno se mueven entre la resignación y la impaciencia por la falta de explicaciones públicas y en sede judicial de Zapatero. Fuentes del Ejecutivo reconocen que les hubiese gustado que el expresidente compareciese ante los medios tras conocerse su imputación, como se comprometió a través de un video. Entonces se acabó justificando el silencio por la recomendación de su abogado de no hacerlo hasta declarar ante juez. Tras comparecer en la Audiencia Nacional, el pasado 17 de junio, se limitó a un comunicado donde volvió a asegurar que “en los próximos días” daría las “explicaciones oportunas”.

El empresario ratificó ante el juez José Luis Calama que Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra a cambio de una comisión del 1% de los 53 millones del préstamo. Además de la confesión del que era amigo del expresidente, los directivos de la aerolínea ratificaron su versión en los escritos remitidos al juez. “Pinta feo”, lamentaban al respecto fuentes del Ejecutivo para concluir que “el argumentario hay que cambiarlo”. Máxime después de que los focos han vuelto a una posible mediación de Zapatero para que el Gobierno concediese la ayuda a Plus Ultra.

Noticias relacionadas

Lo que trasmiten desde el entorno del expresidente es que se trata de una estrategia de defensa de los empresarios, pero las presiones de los socios de coalición urgiendo explicaciones también se han dejado sentir tras las confesiones que apuntalan el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Otros miembros del Gobierno de la pata socialista entienden igualmente que no se puede esperar más a las aclaraciones de Zapatero ante la inquietud dentro de las propias filas del PSOE. Los más cercanos al expresidente apuntan que tiene “ganas” de hacerlo, sin embargo, su defensa lo estaría frenando. Moncloa mantiene la defensa de su inocencia, pero su falta de aclaraciones estrecha el margen de Moncloa para seguir argumentando su respaldo, quedándose a ciegas. De ahí que esperen impacientes sus explicaciones.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  2. Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol
  3. Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix
  4. La Región se prepara para su jornada más extrema del verano con hasta 44 grados, alerta roja y tormentas con granizo
  5. Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa
  6. El calor y las tormentas provocan un impresionante reventón cálido en Caravaca de la Cruz
  7. Una inspección destapa trabajadores sin contrato en un salón de manicura de Molina y acaba con la detención del jefe
  8. La Aemet mantiene las alertas amarillas en casi toda la Región por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados

La Comunidad inyecta 5 millones de euros en ayudas para revolucionar el regadío

La Comunidad inyecta 5 millones de euros en ayudas para revolucionar el regadío

El Gobierno regional se aferra al 'todo o nada' y rechaza la quita de 3.318 millones de deuda: "Queremos una condonación total"

El Gobierno regional se aferra al 'todo o nada' y rechaza la quita de 3.318 millones de deuda: "Queremos una condonación total"

Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán

Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán

El centro de Madina Mursiya reabrirá al público en octubre con nuevos guías virtuales

El centro de Madina Mursiya reabrirá al público en octubre con nuevos guías virtuales

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

La ciencia revela qué sienten realmente los perros cuando se quedan solos en casa: “Ni todos sufren ni todos aprovechan para dormir”

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola
Tracking Pixel Contents