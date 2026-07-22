El CGPJ quiere limitar las quejas contra jueces en pleno debate sobre la actuación de Peinado en el caso Begoña

En plena división interna en relación con el trámite que dar a las denuncias presentadas contra el instructor del caso Begoña Gómez, el Consejo General del Poder Judicial tramita un nuevo reglamento de funcionamiento interno que planea limitar la presentación de quejas contra jueces, de modo que únicamente pueda formularlas "quien tenga la condición de parte, interesado o interviniente en dichas actuaciones", según reza el artículo 6.2 del proyecto remitido por la Comisión de Estudios e Informes del órgano de Gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La norma aún no está aprobada definitivamente, y se encuentra en el trámite de recibir alegaciones por parte de las asociaciones de jueces, según ha adelantado la Cadena Ser. No obstante, en el Pleno del pasado 18 de junio ya se dio impulso al proyecto con el voto mayoritario de los vocales.

Dos de ellas, Inés Herreros y Esther Erice, del bloque progresista, advirtieron, sin embargo, en un voto particular, que el artículo propuesto "reduce en ámbito de participación ciudadana sobre la consideración constitucional de la exigibilidad de responsabilidad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de la carrera judicial de jueces, juezas y magistrados y magistradas".

Este mismo martes el órgano de gobierno de los jueces no fue capaz de llegar a ningún acuerdo sobre las propuestas de archivo del promotor de la Acción Disciplinaria con respecto a cinco quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez un Carlos Peinado.

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Ya el pasado mes de junio se produjo una fuerte división sobre las denuncias contra la actuación de este instructor, y fue necesario el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, para remitir al promotor de la acción disciplinaria copia del auto que dictó contra la esposa de Pedro Sánchez para que analizara si las expresiones referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad -- sobre las que apuntó que podrían colaborar con una eventual huida de Gómez-- eran constitutivas de una falta grave.