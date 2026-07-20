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El rey Felipe VI a la selección: "Ha sido un triunfo épico"
El Rey Felipe VI ha felicitado a la selección española por la conquista del Mundial y ha calificado el título de "triunfo épico". "Ha sido una odisea. El camino ha sido largo y no solo en la fase final", ha destacado durante su discurso ante los campeones del mundo.
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