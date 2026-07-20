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Final en Nueva York

El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial

Donald Trump charla con Leonor y Sofía, en presencia de Letizia, en el momento de intercambiar los regalos.

Donald Trump charla con Leonor y Sofía, en presencia de Letizia, en el momento de intercambiar los regalos. / CASA DE SM EL REY / FRANCISCO GOMEZ

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Donald Trump y el rey Felipe VI protagonizaron una imagen curiosa en el palco de autoridades durante la final del Mundial de Fútbol este domingo. Aprovechando el encuentro, ambos intercambiaron varios obsequios protocolarios relacionados con sus respectivas instituciones, según se ve en unas imágenes facilitadas este lunes por la Casa del Rey.

El presidente de Estados Unidos entregó al Monarca una moneda conmemorativa que hace referencia a su condición de 45º y 47º presidente del país. Por su parte, Felipe VI regaló a Trump otra moneda acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en un gesto que reflejó la cordialidad entre ambos mandatarios. La Zarzuela ha informado de que el mandatario estadounidense entregó cuatro divisas a la familia real, que se estrenó al completo en una competición oficial en un campo de fútbol.

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Donald Trump saluda a la reina Letizia, este domingo en el palco del estadio de Nueva York.

Donald Trump saluda a la reina Letizia, este domingo en el palco del estadio de Nueva York. / CASA DE SM EL REY / FRANCISCO GOMEZ

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Fuente: El Periódico

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