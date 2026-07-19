El PP reduce sus beneficios a 9,6 millones en 2025, un 52% menos que el año anterior al bajar la actividad electoral

El Partido Popular (PP) registró un beneficio neto acumulado de 9,6 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, lo que supone un 52,8% menos con respecto al año anterior debido, entre otras razones, a la reducción de la actividad electoral.

El año 2024 fue un ejercicio con importantes subvenciones electorales e ingresos extraordinarios, dado que se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, en Galicia, en País Vasco y en Cataluña, mientras que 2025 solo acogió un proceso electoral, los comicios en Extremadura.

Así se recoge en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, que ha recogido Europa Press, y que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo presentó el pasado 30 de junio ante el Tribunal de Cuentas junto con el informe de control interno.

La evolución muestra que el año de mayor beneficio fue 2024, mientras que en 2023 el excedente del ejercicio fue solo de 1,7 millones debido al enorme volumen de gastos electorales de ese año, que acogió municipales, autonómicas y generales.

Reforzó su patrimonio neto

La cuenta de resultados del PP de 2025 muestra que el PP cerró el ejercicio con un superávit de 9,65 millones de euros --frente al excedente de 20,4 millones del año anterior--, aumentó su liquidez disponible, redujo su endeudamiento bancario y reforzó su patrimonio neto, que pasó de 81 a 90,7 millones.

En el capítulo de ingresos electorales de origen público, el PP los cifra en 15,6 millones en 2024 (por subvenciones por resultados y subvenciones por envíos electorales), mientras que en 2025 la cifra baja considerablemente hasta los 620.000 euros por la reducción de la actividad electoral.

Además, la tesorería del PP aumentó desde 31 millones en 2024 a 35,3 millones de euros al año siguiente, lo que refleja una mejora de la liquidez y capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Por su parte, la deuda bancaria del partido se redujo de 19 millones a 12,9 millones de euros, en buena medida tras amortizar la financiación asociada a las elecciones europeas de 2024.

Ingresos de origen público y privado

En el apartado de ingresos de origen público, las subvenciones para gastos de funcionamiento ordinario y aportaciones de grupos institucionales se mantuvieron estables o con ligeros incrementos (pasando de 43,58 millones en 2024 a 45,85 millones en 2025).

En cuanto a la financiación privada, las cuentas del PP reflejan 8,99 millones de ingresos de origen privado, principalmente de aportaciones de cargos públicos (4,39 millones) y cuotas de afiliados (3,55 millones). El PP señala que no existieron donaciones superiores a 25.000 euros durante el ejercicio.

En el apartado de gestión ordinaria, el Partido Popular gastó un total de 15,5 millones en gastos de personal, correspondiendo 12,2 millones a sueldos, salarios y asimilados y 3,3 millones a cargas sociales.

En cuanto a la plantilla, el PP ha experimentado un ligero ajuste, pasando de 301 empleados en 2024 a 299 en 2025, manteniendo el mismo número de mujeres (153) pero reduciendo en dos el personal masculino (de 148 a 146). El PP señala en su informe que en julio de 2025 celebró su XXI Congreso Nacional, donde se acordó la renovación de sus órganos de gobierno.

Renovación de equipos informáticos y mobiliario en algunas sedes

En un año con menor actividad electoral, el PP siguió invirtiendo en su estructura territorial, ya que las cuentas revelan la compra de dos nuevas sedes en Andalucía en 2025: una en Almonte (Huelva) por un valor de 190.000 euros y otra en Ubrique (Cádiz) por 97.500 euros.

Noticias relacionadas

Además, el partido gastó más de 2,8 millones de euros en renovar equipos informáticos, instalaciones y mobiliario en diversas sedes, según recoge en las cuentas anuales de 2025 que han hecho públicas hace dos semanas.

Fuente: El Periódico