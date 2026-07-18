Zapatero mantiene la interlocución con Sánchez, ministros y la cúpula del PSOE pese al choque por la investigación fiscal

El Gobierno sigue confiando en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. “Con lo que conocemos hasta ahora, nuestra posición es clara y no ha cambiado”, apuntan fuentes de Moncloa. Por ello, estas mismas fuentes normalizan la interlocución con el expresidente al máximo nivel desde que se inició la investigación en el marco del caso Plus Ultra. Si bien niegan una coordinación en la estrategia de defensa y apuntan que la línea de comunicación la pilota más Ferraz que Moncloa, la interlocución directa se ha sostenido en el tiempo entre Zapatero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con varios ministros socialistas, incluyendo al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Este último mantuvo contactos mientras la Abogacía del Estado tomaba la decisión de personarse en el caso de las joyas encontradas en su despacho.

El abogado de Zapatero solicitó a Hacienda paralizar la investigación fiscal en su contra al considerarla "unilateral" e iniciada "caprichosamente", además de sostener que que los hechos investigados serían "al menos parcialmente coincidentes" con los que se juzgan en la Audiencia Nacional. En el Gobierno rebajaron el choque, justificando que cuando se investiga un delito que afecta a las arcas públicas, la Agencia Tributaria haga lo propio y también se persone. Bolaños compatibilizó estas acciones con el hecho de que en el Ejecutivo mantengan la confianza en su presunción de inocencia.

Zapatero ha mantenido también contactos con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, o el president de la Generalitat, Salvador Illa, según ha podido saber este diario. Más enfocadas al plano personal que al de su defensa, relatan fuentes conocedoras. Lo que evitan confirmar es si les habría dado explicaciones convincentes respecto a las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que se encontraron durante el registro de su despacho profesional. Estos contactos se normalizan, desde la lógica que si se mantiene la confianza en su inocencia “no hay ningún problema en hablar con él”.

Según el relato trasmitido por fuentes oficiosas del entorno del expresidente, las joyas proceden de una visita a España en 2007 del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia Saudí. Ni el expresidente ni su familia las habrían tasado nunca, según sostienen, por lo que desconocían hasta ahora su valor.

En las filas socialistas sí dejan sentir cierta incomodidad por el hecho de que el expresidente todavía no haya dado más explicaciones públicas

Se defiende asimismo por parte de estas fuentes que el supuesto regalo responde a un tiempo con unos usos sociales diferentes y una cultura concreta, en referencia a Arabia Saudí. Como regalos institucionales, añaden, habrían acabado en sus “cajas institucionales”. “Es un tema muy escandaloso del que al final no saldrá nada relevante desde el punto de vista penal”, concluía uno de los ministros que ha estado en contacto con Zapatero.

“Respetar sus tiempos”

En las filas socialistas sí dejan sentir cierta incomodidad por el hecho de que el expresidente todavía no haya dado más explicaciones públicas, como ha prometido en dos ocasiones. Con todo, lo justifican. “Él tiene ganas de hablar, pero otra cosa es que se lo recomiende su abogado”, apuntan fuentes de la dirección federal del PSOE. En el Gobierno piden “respetar sus tiempos” y argumentan respecto a sus recursos o escritos ante el juez que “tiene derecho a su legítima defensa”.

A falta de estas explicaciones públicas, en el Gobierno se acogen al comunicado distribuido a la prensa tras su declaración ante el juez José Luis Calama. “Lo hacemos nuestro”, apuntan para argumentar que no existirían pruebas en su contra, al menos por el momento, y que los delitos que se le imputan se tendrían que demostrar. En dicho comunicado, el expresidente defendió su inocencia y que irá despejando todas las dudas que pueda plantear el juez.

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En el Ejecutivo consideran además que todo el rescate a la aerolínea Plus Ultra por el que se le investiga siguió el procedimiento y ya fue revisado y posteriormente validado. Tanto por el propio Gobierno como por las instituciones europeas y los propios juzgados, de ahí que en Moncloa descarten volver a abrir nuevas comprobaciones. Si bien apelan a la colaboración con la justicia, subrayan que el préstamo a la compañía respondió, como todos los demás realizados durante la pandemia, al marco regulador vigente, sin caber “arbitrariedad ni discrecionalidad”.