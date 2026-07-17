En Nueva York
Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial este domingo
Posteriormente, según informan fuentes de Moncloa, viajará desde allí a Argelia, donde tenía desarrollar su agenda institucional el lunes
Aunque la Audiencia de Madrid le devolvió el pasaporte, fuentes de Moncloa confirman que Begoña Gómez no acompañará al presidente en Nueva York
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este domingo a la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España contra Argentina, en Nueva York (EEUU), acompañando a los Reyes. Posteriormente, según informan fuentes de Moncloa, viajará desde allí a Argelia, donde tenía desarrollar su agenda institucional el lunes.
En Moncloa comenzaron a preparar el viaje del jefe del Ejecutivo el pasado jueves, con la dificultad de que para el lunes estaba agendada su visita a Argel. Finalmente se ha podido cuadrar agenda para mantener la cumbre con la que se reforzará la alianza estratégica con Argelia.
La Audiencia de Madrid decidió este jueves mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer de Pedro Sánchez, sea juzgada en un juicio con jurado por dos delitos (tráfico de influencias y malversación de caudales públicos) pero rebocó las medidas cautelares impuestas por el magistrado. De tal manera que Gómez recuperó su pasaporte y la libertad para salir del territorio nacional. Sin embargo, fuente de Moncloa aseguran a EL PERIÓDICO que Begoña Gómez no acompañará al presidente en Nueva York.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
- El Supremo sentencia que cortar la luz y el agua a los okupas en la Región de Murcia ya no será delito
- Nueva limpia en las oposiciones a auxiliar de enfermería en la Región de Murcia: solo 10 aprobados entre los más de 4.300 aspirantes
- Arde un autobús con 19 años de antigüedad en Murcia: 'Tenemos uno de los peores servicios de transporte público de España', denuncia el PSOE
- La Aemet eleva la alerta naranja a casi toda la Región de Murcia: se esperan máximas de hasta 43 grados
- Investigan si la muerte de un hombre en la estación de autobuses de Murcia se debió al calor
- Detienen a una pareja por la paliza a la septuagenaria de Alcantarilla: 'Son conocidos de la zona
- Incendio en un segundo autobús en apenas unas horas en Murcia, esta vez al lado de la estación de tren del Carmen: ardió el motor