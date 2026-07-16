Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo BomberosCertificado energéticoJazz San JavierYumala TrasobaresCarlos Santos
instagramlinkedin

Redes sociales

La 'mili' de tres años de Leonor, en vídeos inéditos publicados por la Zarzuela

La Casa del Rey cuelga en Instagram, X y YouTube una grabación de dos minutos y medio que resume la formación militar de la Princesa de Asturias

El vídeo resumen que la Casa del Rey ha elaborado con los tres años militares de la Princesa de Asturias

El vídeo resumen que la Casa del Rey ha elaborado con los tres años militares de la Princesa de Asturias

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Tres años, tres academias, decenas de maniobras, navegación, vuelos, marchas, ejercicios de tiro y cientos de horas de instrucción. Coincidiendo con la entrega de los Reales Despachos que pone fin a la formación militar de la princesa de Asturias, la Casa del Rey ha difundido este jueves un vídeo en Instagram, X y YouTube que permite recorrer, casi plano a plano, la transformación de Leonor desde su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza hasta su despedida de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), pasando por la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

No es algo improvisado. Es una pieza construida como un álbum-recuerdo de estos tres años en uniforme, con secuencias de vídeo que hasta ahora no habían visto la luz y que completan las imágenes oficiales difundidas durante este tiempo. El resultado permite observar no solo los grandes hitos de su formación, sino también escenas cotidianas de instrucción, convivencia y aprendizaje. Se le ve con su hermana, Sofía, en Gijón. Y también en una competición de esgrima realizada en el Ejército del Aire, este último curso.

El recorrido comienza en Zaragoza, donde la heredera inició su formación castrense en agosto de 2023. Allí aparecen imágenes de marchas, maniobras en el campo, instrucción táctica y ejercicios físicos, pero también momentos de compañerismo con el resto de los cadetes. Fue el primer contacto con la disciplina militar y con un modo de vida muy distinto al que había llevado hasta entonces.

La segunda parada lleva al espectador hasta la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). El vídeo recupera escenas a bordo del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano', donde Leonor convivió durante meses con sus compañeros guardiamarinas y participó en una larga travesía oceánica. Hay imágenes de maniobras en cubierta, trabajo con las velas y navegación que muestran la exigencia de una etapa especialmente intensa por su duración y por las condiciones de vida en el mar.

"Honor, valor, disciplina y lealtad"

El último capítulo transcurre en San Javier (Murcia), en la Academia General del Aire y del Espacio. Es la fase en la que la Princesa aprendió los fundamentos del vuelo militar y completó su formación aeronáutica. El montaje incluye imágenes de instrucción y de algunos de los momentos más espectaculares de este último curso, con el cielo como escenario.

Junto a las imágenes, la Casa del Rey acompaña el vídeo con un mensaje que resume el significado institucional de esta etapa. El texto afirma que, “a lo largo de este periodo, la Princesa ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad”.

Noticias relacionadas

Aunque la formación ha concluido, todavía queda un último hito. Será en julio de 2027 cuando Leonor reciba los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, además del de alférez de navío de la Armada.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Supremo sentencia que cortar la luz y el agua a los okupas en la Región de Murcia ya no será delito
  2. Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
  3. Cartagena se convierte en el escenario de una superproducción internacional de 18 millones de euros
  4. El Corredor Mediterráneo 'colapsará' si la doble vía de Murcia con Alicante y Almería no está ejecutada en 2035
  5. Un rayo provoca un aparatoso incendio de madrugada en la sierra de Mazarrón: tres helicópteros se movilizan a la zona y se activa el Plan Infomur
  6. Educación inicia los llamamientos para cubrir cerca de 3.000 plazas vacantes de Primaria
  7. El Thader anuncia que dejará de transmitir los partidos de España en la pantalla grande
  8. La Región afronta dos calurosas jornadas al límite: hasta 42 grados y riesgo muy alto de incendios

Intoxicados varios bomberos en un incendio que causa importantes daños en la galería Efe Serrano de Cieza

Intoxicados varios bomberos en un incendio que causa importantes daños en la galería Efe Serrano de Cieza

La Región celebra a la Virgen del Carmen: así han sido las romerías de San Pedro del Pinatar y Águilas

La Región celebra a la Virgen del Carmen: así han sido las romerías de San Pedro del Pinatar y Águilas

Incendio en un segundo autobús en apenas unas horas en Murcia, esta vez al lado de la estación de tren del Carmen

Incendio en un segundo autobús en apenas unas horas en Murcia, esta vez al lado de la estación de tren del Carmen

Bajadas de hasta 8 grados con la renovación del césped en dos campos de fútbol del municipio de Murcia

Bajadas de hasta 8 grados con la renovación del césped en dos campos de fútbol del municipio de Murcia

Adrián Conde, veterinario: “La solución al sobrepeso de tu perro no pasa por darle menos comida”

Adrián Conde, veterinario: “La solución al sobrepeso de tu perro no pasa por darle menos comida”

El Gobierno regional carga contra el acuerdo con Cataluña y el PSOE le acusa de renunciar a 1.888 millones

El Gobierno regional carga contra el acuerdo con Cataluña y el PSOE le acusa de renunciar a 1.888 millones

La pantalla gigante en pleno corazón de Murcia para ver la final del Mundial se traslada a Teniente Flomesta

La pantalla gigante en pleno corazón de Murcia para ver la final del Mundial se traslada a Teniente Flomesta

La CHS licita casi 7 millones para actualizar la seguridad de 40 presas y balsas de la cuenca del Segura

La CHS licita casi 7 millones para actualizar la seguridad de 40 presas y balsas de la cuenca del Segura
Tracking Pixel Contents