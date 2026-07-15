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Fútbol

Feijóo da por hecho que Argentina será la rival de España en la final del Mundial y Sánchez vaticina que "la segunda estrella está al caer"

Los populares tildan al presidente del Gobierno de "gafe" porque vio la semifinal en Francia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebrando la victoria de España contra Francia en la semifinal del Mundial de fútbol, junto al alcalde de madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebrando la victoria de España contra Francia en la semifinal del Mundial de fútbol, junto al alcalde de madrid, José Luis Martínez-Almeida. / PP

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Miguel Ángel Rodríguez

Iván Gil

Madrid

No hay español que se precie que llegados a este punto del Mundial de Fútbol, con España en la final del próximo domingo, no haya aireado ya sus preferencias de rival y hecho su pronóstico del partido. A esta tendencia irresistible se han sumado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a las pocas horas de que España derrotara a Francia. El líder del PP ha dado por hecho de que será Argentina quien llegue a la final, venciendo a Inglaterra en el encuentro de esta noche, y el presidente del Gobierno ha vaticinado que "la segunda estrella está al caer".

"En España deseamos con enorme interés enfrentarnos en la final a nuestros amigos de Argentina", ha asegurado Feijóo en una cumbre del Partido Popular Europeo celebrada en Madrid y en la que han participado varios líderes latinoamericanos. El líder del PP, que este miércoles desveló en X que ha hablado con el seleccionador Luis de la Fuente, ha dicho estar "convencido de que Argentina será subcampeona del Mundial", descartando la posibilidad de que llegue Inglaterra.

También ha mostrado su confianza el presidente del Gobierno. "La ilusión que ayer despertó la selección española de ser nuevamente campeones del mundo este domingo está al alcance de la mano. Gracias a la selección por hacernos vibrar y también por hacernos soñar y esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer. No me cabe duda de que lo vamos a lograr este domingo", ha dicho tras una declaración institucional este mediodía con motivo del acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz).

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Ambos líderes han evitado un nuevo rifirrafe entre ambos, pero no así miembros de sus partidos. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado caer que Sánchez es gafe: "Ahora sólo pedimos que Sánchez se vaya con la bici el domingo, que se grabe unos TikTok con los inciensos, o que se reserve unas horas para escuchar algún disco, pero que no vaya a Nueva York". Más claro ha sido el diputado Rafael Hernando: "Macron no lo sabía, pero es gafe. El domingo hay que enviarle a Buenos Aires o a Londres. ¡Éxito seguro!".

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Fuente: El Periódico

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