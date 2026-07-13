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La Fiscalía rechaza el recurso de Zapatero para expulsar a las acusaciones populares de la causa sobre las joyas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. / Archivo

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Redacción

La Fiscalía ha rechazado el recurso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expulsar a las acusaciones populares de la causa que investiga el origen de las joyas halladas en su despacho.

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