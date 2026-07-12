Rescatadas 135 personas migrantes en un cayuco al sur de Gran Canaria

Un total de 135 personas migrantes, entre ellas nueve mujeres y un posible menor de edad, fueron rescatadas durante la madrugada de este domingo cuando navegaban a bordo de un cayuco en aguas próximas al sur de Gran Canaria.

La operación comenzó pocos minutos después de la medianoche, cuando la Guardia Civil alertó a Salvamento Marítimo tras detectar, a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una embarcación que navegaba a unas diez millas náuticas (unos 18,5 kilómetros) al sur de la Isla.

Tras recibir el aviso, el centro de coordinación movilizó distintos recursos y solicitó la colaboración de varios buques que se encontraban en la zona, aunque ninguno logró localizar inicialmente el cayuco.

Finalmente, el helicóptero Helimer 205, que regresaba a su base tras otro servicio, avistó la embarcación y facilitó su posición a la Guardamar Urania, que llevó a cabo el rescate de las 135 personas que viajaban a bordo.

Todos los ocupantes son de origen subsahariano y fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde el desembarco concluyó en torno a las 03.15 horas.

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Según los datos recopilados por EFE, durante el primer semestre de 2026 la denominada ruta canaria ha registrado la llegada irregular de 3.175 personas desde la costa africana al Archipiélago.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas