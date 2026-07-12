Una iniciativa de la sociedad civil plantea listas conjuntas de la izquierda al Senado para que "deje de ser el búnker de la derecha"

Un grupo de sociólogos, profesores, economistas, personalidades de la izquierda y profesionales de la sociedad civil han decidido lanzar un manifiesto -Senadoras y senadores por la democracia- con el que pretenden pasar el testigo a los partidos para que negocien y presenten listas conjuntas al Senado en las elecciones generales de 2027. El objetivo es que la Cámara Alta "deje de ser un búnker de la derecha", según explican sus promotores a EL PERIÓDICO. Esta posible unión de la izquierda en una sola lista podría tener, avanzan, un "efecto dinamizador" y "movilizador" en "un momento clave", ya que consideran que "la democracia social y de derecho está en peligro por el auge de la derecha y la extrema derecha", según explican los firmantes de la iniciativa.

La actual forma de elección de los senadores en listas abiertas tiene un efecto electoral mayoritario y muy poco proporcional. Cada provincia elige a cuatro senadores y, como los electores suelen marcar con una X a los tres del partido de su elección (o llevar la papeleta recibida en casa con las X ya puestas), en casi todas las provincias suelen salir elegidos tres senadores de la lista mayoritaria y uno de la segunda, aunque la diferencia de votos entre ambas no sea grande.

Por ejemplo, en 2023, el PP ganó las elecciones generales con el 33,09% de los votos, poco más que el PSOE, que tuvo el 31,68%, una diferencia de menos de 340.000 votos sobre un censo de 37,5 millones de electores. Sin embargo, el resultado en el Senado arrojó 121 senadores electos para el PP y 73 para los socialistas, con lo que la derecha tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta a pesar de haber superado al PSOE en solo 1,38 puntos.

Pedro Sánchez, con la vicepresidenta segunda y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, en diciembre de 2025. / Eduardo Parra / Europa Press

Los promotores de la iniciativa han extrapolado los resultados de 2023 a la fórmula que ahora proponen y en muchas provincias, el 3-1 inicial para el PP se da la vuelta en favor de las fuerzas progresistas, de forma que el resultado habría sido 134 senadores para la izquierda y 59 para el PP. Por eso, asegura el manifiesto, esta unión de la izquierda sería "una oportunidad única para obtener una rotunda mayoría progresista".

Los firmantes iniciales del manifiesto lo forman decenas de activistas y profesionales como el sociólogo Enrique del Olmo, los economistas Bruno Estrada o Juan Torres, Cristina Almeida, Javier Pérez Royo, Carlos Berzosa, Cristina Monge, Gloria Elizo, Santiago Alba Rico, Javier Aroca, Marina Subirats, María José Pintor o Marta Nebot. Varias personalidades del mundo de la cultura como Víctor Manuel, María Barranco, Miguel Reyán, Antonio de la Torre o Bob Pop también se han adherido al mismo. Y la lista se sigue ampliando, explican. Ninguno de ellos tiene la pretensión de ser senador. Lo que quieren es que el PSOE y los partidos a su izquierda se pongan de acuerdo "en torno a la defensa de la democracia" para hacer listas conjuntas provincia a provincia y así "frenar el avance la derecha y la extrema derecha".

"Ni siquiera tendrían que negociar o aprobar un programa conjunto", explica a EL PERIÓDICO Bruno Estrada, "cada uno llevaría el programa de su partido y luego formaría grupo parlamentario por separado, pero juntos podrían frenar a la derecha".

Sería una oportunidad única para obtener una rotunda mayoría progresista

Los promotores han tenido ya contactos informales, algunos del máximo nivel, con el PSOE, Sumar, Izquierda Unida o Podemos, entre otras formaciones. Y "la acogida, de momento, ha sido positiva y de escucha", explica Enrique del Olmo, histórico militante socialista y expreso del franquismo que ha militado también en otras formaciones de izquierdas.

El grupo ha abierto una página web donde ha colgado el manifiesto -senadoresporlademocracia.es- y ya ha recibido la adhesión en escasas tres semanas de más de 1.800 personas. Como explican, ya tienen redes organizadas en varias comunidades autónomas para expandir la iniciativa. Así ocurre ya en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. Estrada asegura que algunos de los dirigentes contactados han respondido positivamente porque "consideran que estamos en un momento de emergencia democrática" y "bajo la posibilidad real de una mayoría de la derecha y la extrema derecha que puede hacer retroceder a España muchos años en derechos y libertades".

El manifiesto denuncia que el Senado se ha convertido esta legislatura en "una herramienta de crispación política que obstaculiza la gobernabilidad del país", con innumerables comisiones de investigación controladas por el PP o tumbando las iniciativas que aprueba el Congreso. Pero en los próximos cuatro años, "puede ser aun más determinante" porque la Cámara Alta tendrá que elegir a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y, en 2029, renovará a la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Como recuerda este grupo de intelectuales, el PP aspira en 2027 a conseguir un 4-0 en "muchas provincias" porque si Vox fuera la segunda fuerza en algunas de ellas, los populares tendrían tres escaños en cada una de ellas y el último sería para el partido de Santiago Abascal. Y esta iniciativa, resaltan, podría contribuir a impedirlo.

Fuente: El Periódico