La jueza imputa a un excargo de Mazón por la filtración de una grabación para atacar a Aemet por la dana

La jueza de Instrucción 6 de Llíria ha citado como imputado al ex subsecretario de la Conselleria de Justicia, Ricardo García García, en la causa que investiga la filtración y manipulación de la llamada entre el 112 y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el día de la dana. La jueza indaga un presunto delito de revelación de secretos por difundir una grabación entre dos técnicas de sendas agencias para cuestionar el papel de la entidad estatal en la gestión de la emegencia. Una grabación que acabó circulando en los medios de comunicación en una versión recortada, utilizada por cargos del Partido Popular y por el entonces president Carlos Mazón para atacar a Aemet.

En un auto emitido este viernes, la jueza señala que "existen indicios racionales de criminalidad suficientes para dirigir el procedimiento" contra el ex alto cargo, al que ha citado a declarar el próximo 24 de noviembre. Atiende así la petición del PSPV, personado como acusación popular, que había sido avalada por el fiscal para imputar a Ricardo García después de que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, le señalara como la persona que sustrajo la grabación de la conversación que acabó siendo manipulada y difundida en medios de comunicación pese a su carácter reservado. "A la vista de la declaración testifical", apuntaba el fiscal, "procede" tomar declaración como investigado al ex alto cargo "sin perjuicio de las diligencias de investigación que resulten oportunas a la vista del resultado de dicha declaración".

En su comparecencia ante la jueza de Llíria, Suárez dijo que el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia se personó en el centro de coordinación de emergencias en busca de esa llamada en concreto y dijo que la instrucción venía de Presidencia y que era "urgente". Según Suárez, García no identificó quién en concreto había dado la orden pero entró en la sala donde se almacenaban las llamadas y no se marchó hasta dar con la grabación. Y lo hizo sin orden escrita, sin justificación y sin firmar ningún documento.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal consideró que, por el momento, no procedía extender esa condición al otro ex alto cargo señalado por la acusación popular, el ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Alberto Javier Martín Moratilla. La conducta de Martín Moratilla, en cambio, se habría limitado a solicitar la localización de esa grabación, lo que lleva al fiscal a estimar que su imputación no procede de momento.

En su petición, el PSPV recordaba que, tal como declararon las dos operadoras implicadas en la llamada, "en ningún momento se autorizó su difusión" y que "nunca había sucedido nada semejante", a juzgar por la testifical de Suárez. Cabe recordar que ambos cargos salieron del Consell al poco tiempo de conocerse su posible participación en los hechos aunque la Generalitat Valenciana adujo una reorganización interna para justificar los respectivos ceses.

Noticias relacionadas

La grabación recortada apuntaba a que la emergencia acababa a las 18 horas de la tarde pero en el audio completo, sin embargo, la técnico de la Aemet advertía de que las precipitaciones más intensas se producirían entre las tres y las seis de la tarde, una franja horaria que coincidió con las inundaciones que causaron la catástrofe. La instrucción sigue por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que las grabaciones del 112 solo pueden ser extraídas de su circuito interno a petición de un juzgado y para los fines estrictos de la gestión de la emergencia.