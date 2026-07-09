Tellado aplaude la “buena gestión” de Llorca en la Generalitat Valenciana, pero evita confirmarle como candidato

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha regresado este jueves a Valencia para participar en un desayuno informativo protagonizado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un clima de máxima expectación en el PPCV, pendiente de alguna señal de la dirección nacional sobre el futuro de la organización, en manos de una gestora y sin candidato oficializado para las autonómicas de 2027.

La afluencia al hotel donde ha tenido lugar el acto da una buena medida de esa intriga que reina entre los populares valencianos ante la indefinición mostrada por Génova en las últimas semanas, en las que ha evitado dar pista alguna sobre el futuro del jefe del Consell mientras ha respaldado con firmeza a otros dirigentes, algunos incluso ya proclamados. No faltaba prácticamente ningún cargo público popular. Pero pese a los cientos de ojos que le observaban, Tellado ha dejado a Pérez Llorca de nuevo en el alero, si bien ha dado algunas muestras de apoyo al president, destacando su “buena gestión” en la Generalitat Valenciana y su perfil político, que ya es más de lo dicho por Feijóo en las últimas visitas.

El propio número dos del PP, al subir al estrado para introducir el discurso de Pérez Llorca, ha sentido esa “expectación”, toda vez que ha celebrado el formato, que le permite “no contestar preguntas”. Y eso ha hecho, dejar abiertos los interrogantes sobre el presidente. Tellado ha señalado que Llorca asumió el cargo “en condiciones nada fáciles” y que pese al “abandono” del Gobierno de Pedro Sánchez, ha “consolidado la estabilidad, ha avanzado en la reconstrucción y ha devuelto el brillo a una comunidad que es motor de España”.

También ha aprovechado los presupuestos que el Consell negocia con Vox para diferenciar al president de Sánchez, muy presente en el parlamento del secretario general popular, quien ha criticado que haya actuado “en contra” de la Generalitat “en el peor momento” frente a un PP que “supo estar al lado de los valencianos”.

Además de la “buena gestión” de Llorca al frente del Consell, Tellado ha elogiado el perfil “municipalista” del presidente, exalcalde de Finestrat. Ha remarcado que al asumir el cargo tras la dana “salió el tesón y la capacidad de trabajo” de Llorca, “forjado en la cantera municipalista” y que, ha añadido, “viene aprendido de casa” tras lograr el 73 % de apoyos en su localidad en 2023. “Cuando un político tiene estos resultados no es casualidad, sino el trabajo bien hecho que avala su candidatura”, ha dicho en referencia a ese trabajo en Finestrat, pero sin ir más allá.

Tellado ha prometido que el trato recibido del Gobierno cambiará con Feijóo en la Moncloa: “Esta tierra volverá a tener un gobierno amigo que trabajará codo con codo, para la Comunidad Valenciana será como pasar de la noche al día. Y se abrirá un tiempo nuevo con un proyecto nacional y un ejército de servidores públicos. Hoy aquí veo muchos de ellos. Y en el Gobierno valenciano hay muchos, Juanfran los capitanea con su bien hacer, diligencia y el sello de calidad del trabajo que viene realizando en política desde hace muchos años”, ha zanjado el secretario general. Pérez Llorca tendrá que seguir esperando.

Llorca da normalidad

Pese a todo, el de Finestrat ha tratado de dar normalidad a la anómala situación interna del partido, que ha centrado las preguntas posteriores a su intervención. “No me lo esperaba”, ha ironizado Llorca tras recibir toda una batería de cuestiones sobre la provisionalidad que reina en el PPCV. El president ha repetido que vive “con absoluta tranquilidad” ese posible nombramiento para 2027 y que “no pide nada” ahora como tampoco lo pidió cuando recibió el encargo de Feijóo de presentarse a la investidura tras la dimisión de Mazón.

Llora ha recordado que asumió el cargo en un contexto “súper complicado” a nivel político, social e “incluso personal”: “Agradecí el gesto y fui responsable, no pedí nada a cambio y empecé a trabajar solo centrado en solucionar los problemas. El partido me pidió una misión y voy a llevarla hasta el final. Y cuando llegue el momento de decidir, acataré lo que se me diga”, ha prometido el jefe del Consell.

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Al margen del elegido, también hay debate sobre cómo ungir al nuevo líder, si consultando a las bases o por decreto de Génova. Llorca, que en el pasado se ha mostrado favorable al congreso regional, ha enfriado sin embargo ese cónclave este jueves. “Claro que se tienen que celebrar congresos regionales y discutir entre nosotros. Pero también es cierto que nadie tiene claro cuándo se convocarán las generales. Y lo que no nos perdonaría la sociedad es que estuviéramos más centrados en discutir de cosas internas del partido, que va muy bien por cierto, que en cambiar al presidente del Gobierno, con el que vamos muy mal”, ha reflexionado.